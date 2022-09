Potaje de garbanzos con albóndigas y huevos

Los guisos son los platos de cuchara más consumidos, contienen proteínas y no te dejarán mal en el almuerzo. Son apetecibles, sabrosos y, sin duda, reconfortantes. Uno de los guisos que no falla en las mesas de invierno son los potajes de toda la vida. Este potaje con garbanzos cuenta con una de las verduras de la temporada: las espinacas. Las espinacas son una fuente de vitaminas como el magnesio, vitamina A, C y E, y además, tienen un aporte calórico muy bajo.

Tiempo de elaboración: 2 h y 30 minutos.

INGREDIENTES PARA 4 PERSONAS:

200 g de garbanzos

100 g de espinacas frescas

1 cebolla

2 tomates

1 cucharadita de pimentón

4 huevos

2 ramitas de perejil

Aceite de oliva

Pimienta, sal

Para las albóndigas:

300 g de carne picada de cerdo ibérico

30 g de miga de pan

1 chorrito de leche

1 diente de ajo

1 huevo

2 cucharadas de piñones

1 ramita de perejil

Harina

Pimienta, sal

Para la picada:

1 rebanada de pan

1 diente de ajo

3 cucharadas de almendras tostadas

Aceite de oliva

CÓMO SE PREPARA PASO A PASO