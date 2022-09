Se retira una leyenda: Roger Federer explicó los motivos por los que termina su carrera

El tenista suizo Roger Federer anunció este jueves su retiro tras la Copa Laver, que se disputará en Londres del 23 al 25 de este mes.

«De todos los regalos que me ha dado el tenis en los últimos años, sin duda, ha sido toda la gente que me he encontrado por el camino. Amigos, rivales y los fans que me ha dado el deporte en esta vida», dijo durante un mensaje publicado en sus redes sociales.

«Hoy quiero compartir algunas noticias con todos ustedes. Como saben muchos de ustedes, en los últimos tres años se me han presentado muchos retos por lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a la mejor forma competitiva, pero también conozco las capacidades de mi cuerpo y mis límites y es el mensaje que mi cuerpo me ha dado«, prosiguió Federer.