Secretario de alcalde de Píritu en Anzoátegui fue detenido

Funcionarios de la policía de Anzoátegui detuvieron al secretario Edickson Gabriel Quereigua por presuntamente golpear a una mujer de la tercera edad en Píritu.

Quereigua, quien es secretario privado del alcalde de Píritu, Jesús Méndez, se encuentra privado de libertad mientras se investiga el caso.

Ahora es noticia: Persisten filtraciones en el Hospital Razetti de Barcelona

La mujer, de 72 años, presentó la denuncia por presunta agresión ante el Ministerio Público. Asimismo, entregó un diagnóstico médico en el que se evidencia un traumatismo contuso en región precordial.

Detuvieron a secretario del alcalde de Píritu

En este sentido, la mujer publicó un vídeo en redes sociales en la que cuenta su versión de los hechos.

«Estoy aquí para saludar a mis amigos que han estado pendiente de mí. Ese joven me golpeó. Me tiró al suelo y me aporreó el pecho», relató.

Por su parte, la mujer contó que ya fue al médico y tiene pendiente ir con el forense. «El que me agredió está preso y voy hasta donde tenga que llegar, porque yo soy una dama y él tiene que respetar», asentó.

Caber destacar que la alcaldía de Píritu no ha hecho aún ningún pronunciamiento sobre este caso. Además, se conoció que eliminaron todas las fotos de las redes sociales en las que aparecía Quereigua, tanto de la alcaldía de Píritu, como de cuentas asociadas.

Para conocer las noticias del momento síguenos en nuestra cuenta en Twitter @nta_vzla, Instagram, Facebook y nuestros grupos de WhatsApp.