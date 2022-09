Horóscopo del 16 de septiembre 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este viernes 16 de septiembre de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

Mantén tu distancia con algunas personas pues lo único que quieren es involucrarte en chismes que pueden dañar tu imagen; pon límites a estas personas sobre todo en el aspecto laboral. Y en cuestiones del amor, con tu pareja las cosas no van muy bien por lo puedes poner en perspectiva lo que realmente quieres.

TAURO

Este día pinta muy bien para realizar cualquier actividad o tarea que tengas en mente, solo debes tratar de ser discreto y no compartirlo con las demás personas pues lo único que pueden hacer es llenarte de energía negativa y echar planes abajo. En el amor, una persona del pasado llegara a tu vida, debes abrirte a esta oportunidad.

GÉMINIS

Cuídate un poco más en las cuestiones de salud, en estos días podría llegar a presentar algunos problemas de espalda, incluso presión alta; no ignores este señales que te envía tu cuento y acude con el médico de forma inmediata. En el trabajo trata de ser más directo para que puedas hacer las cosas de mejor manera; así puedes ser más proactivo.

CÁNCER

En el trabajo aparecen algunas dificultades, sin embargo, Mhoni Vidente te recomienda que tomes todo este proceso con calma pues puede que en un arranque de imprudencia las cosas se salgan de control. En cuestiones de pareja, continúa la buena racha, solo recuerda que deben mantener viva esa llama del amor.

LEO

Buen día para apostar en juegos de azar, la abundancia te sonríe y la buena suerte está de tu lado para sacarte, por ejemplo en la lotería. Finalmente das un paso adelante y el cambio es parte de esta etapa de crecimiento laboral en tu vida, esto te ayudará a sentirte en plenitud.

VIRGO

Momento de resolver cualquier asunto que tengas pendiente pues estás en una etapa en la cual debes renovar tu energía cósmica para hacer crecer toda esa positividad que tienes en ti. Trata de ser más precavido en la calle y cuídate en los accidentes pues últimamente te has vuelto un poco despistado; siempre fíjate por dónde vas caminando.

LIBRA

Nuevas propuestas laborales llegarán a tu vida por lo cual debes pensar muy bien si es lo que has estado buscando durante este tiempo. Desde el corazón procura controlar tus impulsos pues ya que lo único que haces es crear ciertos conflictos con tu pareja; es mejor sentarse a platicar las cosas de manera tranquila y relajada.

ESCORPIO

Tienes pendiente resolver algunos trámites personales por lo cual debes procurar poner en orden todos tus papeles; esto te ahorrará bastante tiempo a futuro. En el corazón muchas veces te sientes utilizado por tu pareja, lo cual Mhoni Vidente te recomienda aclarar bien la situación y si realmente tiene interés en ti.

SAGITARIO

Últimamente has estado muy estresado por lo cual has tenido problemas de ansiedad, procura ir con el médico cuanto antes para tratar este problema que más adelante podría resultar un poco más; también debes continuar con tu estilo de vida saludable y mantener esa rutina de ejercicio venido trabajando todo este tiempo.

CAPRICORNIO

Estás en tiempo de abundancia, sin embargo, debes procurar ser más ahorrativo y tratar de cuidar mejor tu economía para que no sufras más adelante. El temperamento que tienes muchas veces puede llegar a controlarte y de esta forma crearte problemas tanto en tu vida personal y laboral, trata de controlar esas emociones que se apoderan de ti.

ACUARIO

Un amor del pasado te buscará para arreglar las cosas y que no pudieron decir en su momento, acepta sus disculpas para que tu corazón pueda sanar. En tus proyectos personales debes tratar de ser un poco más cerrado y desconfiado, ya que muchas veces las personas lo único que quieren hacer es dañarte y sabotear esos planes.

PISCIS

Este viernes es muy bueno para retomar todos esos proyectos qué has dejado estancados, por ejemplo, retomar tus estudios universitarios o bien otra carrera que has tenido en mente. En cuestiones laborales es momento de buscar el trabajo que siempre has deseado para darle un cambio positivo a tu vida.