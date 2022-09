Juanes rompió el silencio y habló del verdadero motivo por el que canceló su concierto en Venezuela

El cantante Juanes recientemente canceló el concierto que estaría presentando en Venezuela en noviembre y ahora aclaró sus razones.

El intérprete colombiano Juanes mantuvo en gran expectativa y emoción al público venezolano luego de que se confirmara que estaría dando un concierto en la nación para finales de año. Sin embargo, a pesar de que ya todo estaba casi listo, el cantante decidió cancelar su presentación.

Muchos argumentaron que esto se debió a las declaraciones que hizo el segundo del chavismo, Diosdado Cabello, quien habló en contra del artista por querer regresar a Venezuela luego de tanto tiempo para cantar.

En medio de los rumores que se generaron, Juanes decidió aclarar lo ocurrido, explicando su razón para no llevar a cabo el concierto.

El famoso comenzó diciendo “Venezuela ha sido uno de los lugares más importantes desde el comienzo de mi carrera. Yo creo que fue el primer país al que yo fui (a cantar). Tengo mucho cariño por el público. Había sido muy complicado (planear el concierto). Nosotros habíamos tratado de ir con el maestro (José Antonio) Abreu antes de que falleciera (en 2018) y al otro día que salimos de Venezuela literal nos dijeron ‘acá no vuelvas’”.

Agregó que “Hace un tiempo (empresarios) nos venían diciendo: vengan, muchos artistas están viniendo. De hecho, colegas estuvieron y les fue muy bien. Entonces (pensé) bueno quizá es un momento para ir. Pero lo primero que sucedió fue lo que tú viste”.

Cuando le cuestionaron si se referí a las declaraciones de Diosdado Cabello en su contra, respondió “Sí (…) Yo no quiero estar en un concierto angustiado, pensando que algo le va a pasar a la gente o a mí. En esas circunstancias no vale la pena. Para mí eso es algo sagrado: cantar y disfrutar de un concierto. Creo que no está la situación todavía para eso”.

