La trifulca que involucra a Diosa Canales, Yoaibimar Marginal y Juliet Lima

La vedette venezolana Diosa Canales insultó a la actriz Juliet Lima tras su crítica a la joven tiktoker, Yoaibimar Marginal.

Hace unas semanas la artista criolla había criticado a la joven madre que cruzó la selva del Darién con su hijo especial y que se hizo viral por su aparente comportamiento marginal en Nueva York, Estados Unidos. En este caso, la actriz había comentado que ella no compartía este tipo de personas en sus redes ya que no iba a engrandecer esas actitudes «No podemos confundir ser pobre con ser marginal, usted si es marginal a mi no me representa como Venezolana, a mi no me da la gana de subir en mis redes sociales a alguien hablando horroroso».

Ahora bien, la bailarina y cantante criolla Diosa Canales se fue en contra de Lima por este mensaje y le hizo una contundente crítica en sus historias de Instagram, expresando «Quien te dijo a ti que ella necesitaba que tú la subas a tus redes sociales, si a ti nadie te conoce, y que la única manera que medio suenes es hablando de la gente, busca sonido ridícula.. ella tiene lo que tú careces, es real, y no usa máscara como tú… no te representas ni tú misma jajaja».

Seguidamente, la modelo y vedette expresó en sus redes que ella si se siente representa por Yoaibimar pues aseguró es «Luchadora y con ovarios y aparte de tener buen corazón, lo demás de arregla con el tiempo».

Por último, hay que recordar que recientemente la joven también se defendió ante las declaraciones de Lima, declarando “Yo no soy ninguna marginal… tengo principios y valores”.

