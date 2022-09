▷ Guaidó: La dictadura amenaza porque quiere seguir desangrando a la nación #17Sep

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, recordó que a pesar de los riesgos, desde su administración se rindió cuentas al país.

«Hemos innovado en defender a los venezolanos través de un Gobierno Encargado estando en dictadura», escribió el líder opositor en su cuenta de twitter.

Entre los logros del Gobierno Interino, Guaidó destacó la propuesta de un Plan País, «logramos que se reconociera la emergencia humanitaria compleja en Venezuela y apoyo internacional en todos los frentes».

Por otra parte, el mandatario encargado recordó la activación de una investigación formal al crimen organizado. «Los principales tribunales del mundo libre saben que el régimen de Maduro tiene vínculos con el terrorismo y narcotráfico, por lo cual pesa una recompensa sobre el dictador».

«La dictadura amenaza porque quiere seguir desangrando a la nación. Mientras nosotros hemos protegido el oro, CITGO genera óptimos resultados y no hemos permitido que se roben más dinero del país, ellos te robaron a ti y a cada venezolano $20.000», sostuvo el dirigente.

De igual manera recordó que con el programa Héroes de la Salud, más de 61.000 trabajadores de la salud recibieron una ayuda directa que la dictadura intentó bloquear. «Un apoyo que representó 10 veces el sueldo de hambre de Maduro, para honrar a nuestro personal sanitario en medio de una pandemia», dijo.

Manifestó que desde su administración se evitó que los recursos de los venezolanos, fuesen derrochados por el régimen y sus jerarcas. «Pusimos en jaque el control de la dictadura sobre las instituciones. No han podido arrodillar a la democracia».

Por último Guaidó hizo un recordatorio a los venezolanos, a quienes pidió no rendirse. «Maduro sigue usurpando funciones, pero nosotros estamos aquí a pesar de los peligros y seguiremos luchando. ¡Nosotros no nos vamos a rendir y te pido que no te rindas por Venezuela!», concluyó.

