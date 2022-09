aprovechar 2024 y elegir un presidente bueno

El presidente del Ifedec, Eduardo Fernández destacó la importancia de que los venezolanos entiendan que las elecciones presidenciales de 2024 son una gran oportunidad para lograr el cambio político, y no volver a equivocarse eligiendo a un presidente malo como pasó con Hugo Chávez o cuando triunfó la abstención en 2018.

«Los venezolanos tenemos una gran oportunidad de cambio que no debemos desaprovechar, ya que por mandato de la Constitución en el año 2024 hay que celebrar elecciones presidenciales. No creo que solo se deba cambiar al presidente, sino muchas cosas más, pero esto hay que hacerlo. Es una oportunidad de cambio y quisiera invitar a todos los venezolanos a que no la desperdiciemos, que aprovechemos la oportunidad y lograr el cambio que merecemos todos los venezolanos», expresó durante la conferencia «Venezuela: Presente y Futuro» que se llevó a cabo este jueves, en la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín del estado Zulia, según nota de prensa.

Enfatizó que los venezolanos cometieron un error muy grave en el año 2018, cuando no salieron a votar y ganó la abstención.

«El actual presidente que es Maduro no ganó esas elecciones, quedó de segundo porque esas elecciones las ganó la abstención. Si los dirigentes se hubieran puesto de acuerdo alrededor de una plataforma de cambio el resultado sería otro. Pero por eso es tan importante que ahora hagamos las cosas bien para que no se desperdicie esa oportunidad y no nos equivoquemos como cuando se eligió a Hugo Chávez», exclamó.

A su juicio, para lograr el cambio hace falta: un mensaje movilizador y esperanzador, una organización eficiente, asumir la ruta electoral y no de la violencia y un buen candidato que llame a la unión de todos los venezolanos, a la unión nacional.

«El electorado está muy decepcionado, antes la gente salía a votar pero eso cambió desde 1993 en adelante, y eso en buena parte es porque los ciudadanos no hemos tomado conciencia, no nos hemos organizado y no hemos votado. Pero los políticos deben hablar de temas que le interesen a la gente, que no sean para hacer más grande a un líder, sino a la nación. Además, debemos tener un buen mensaje y una mejor organización», reiteró.

«El que ganará en 2024 es el que tenga el mejor mensaje y la mejor organización, pero en esta segunda, el chavismo tiene mejor disciplina, mientras la oposición está marcada por la atomización, el desorden, aspiraciones personales y conflictivas; y discrepancias de todo orden».

También, enfatizó que todos los que quieren un cambio político deben hacer lo contrario a lo que ha hecho siempre el chavismo, que es dividir.

«La clave que ellos han usado es dividir, se dedicaron a dividir, confrontar y fracturar a la familia y a todos los sectores. Por eso, creo que a la plataforma que quiere el cambio le haría muy bien, levantar las banderas de unión nacional, no las banderas de los partidos si no del país» y advirtió «no es que se unan un grupo de partidos porque eso puede que no dé resultados positivos. La única manera de lograr la unión es alrededor de una propuesta, un programa».

Pero, advirtió que un buen candidato no será el que salga de una primaria opositora. «No puede ser cualquier persona porque no se trata de que cualquiera le ganará a Maduro porque Maduro es muy malo. Debe ser alguien preparado para ser presidente, según lo que manda la Constitución. Pero si este se elige en una primaria, corremos el riesgo de que sea el gobierno quien decida con quién se medirá».