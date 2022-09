Costo del transporte publico afecta los venezolanos

El costo del transporte público aumentó hace dos semanas en el país y alcanzó los 3 bolívares en rutas urbanas. El impacto negativo se percibe claramente en la población, sobre todo en aquellos ciudadanos que dependen del salario mínimo (135 bolívares).

La movilización se ha hecho cuesta arriba para quienes viven en zonas rurales y ocupan puestos de trabajo en la ciudad, ya que en la mayoría de los casos se duplica el valor del pasaje.

Ahora es noticia: 22 años de gobiernos municipales chavistas no han podido recuperar la bahía de Pozuelos en Anzoátegui

Gran parte de la población se debate entre comer o movilizarse en una unidad colectiva, con los pírricos salarios que resultaban insuficientes muchísimo antes del aumento del pasaje.

Los comercios no ofrecen salarios mayores a 50$

En Peñalver, municipio costero de Anzoátegui, establecimientos como panaderías, abastos, supermercados y comercios de ropa, ofrecen salarios no mayores a 50$, esto de acuerdo con las entrevistas realizadas por Noticias Todos Ahora en la localidad.

La insuficiencia salarial del grueso de la población obliga indefectiblemente a priorizar la alimentación antes que cualquier otra necesidad, incluso la salud.

«Yo voy de mi casa al trabajo y del trabajo a la universidad. El dinero no me alcanza. No se me hace sostenible costear diariamente los pasajes para esas rutas», dijo Crislenis Guaramaco.

Hasta un dólar llegan a costar el pasaje para rutas extraurbanas en Peñalver

El municipio Peñalver cuenta con siete líneas urbanas y dos extraurbanas, está última maneja tarifas que van de los 4 bolívares a un dólar o su equivalente en moneda nacional.

En el caso de San Miguel la tarifa se situó en 6 bolívares, Moscota en 4 bolívares y El Hatillo en 1$.

Tomando como referencia la menor de estas tarifas, estaríamos hablando de un gasto de 20$ al mes, solo por concepto de pasaje. Es decir, un trabajador público con casi 16$ al mes no podría pagarlo, y para un empleado del sector privado de igual modo es un gran golpe a su poder adquisitivo.

Trabajadores públicos son los más golpeados por el costo del transporte publico

Eukaris Herrera, habitante de Puerto Píritu relató como el prescindir del transporte público le ha generado un gran desgaste físico. Que ha preferido enfrentar con tal de no descuadrar su presupuesto mensual.

«Esa caminadera es un desgaste para uno, al principio prefería pagar el pasaje y ya para no desgastarme. Pero de verdad que no puedo asumir ese gasto al 100%. Me montaré en autobús cuando el bolsillo me lo permita», comentó Herrera.