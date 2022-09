Perú | Fiscalía podría solicitar detención de Alvarado

Para descifrar la red criminal que lideraría Pedro Castillo, señalan

El Pleno del Congreso de la República censuró al ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, debido a la falta de idoneidad y moral que tendría para el cargo por estar involucrado en una investigación de la Fiscalía de la Nación que lo sindica como parte de una organización criminal que lideraría el presidente Pedro Castillo y estarían involucrados los familiares de su esposa Lilia Paredes.

Según la tesis del Ministerio Público, Alvarado tenía el papel de “lugarteniente” en la red que manejaba irregularmente las licitaciones públicas en Cajamarca. “Se buscó copar importantes estamentos estatales con personas de estrecha confianza, como es el caso de la cartera del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuyo titular es Geiner Alvarado López”, se lee en el documento.

Además, se señala que algunas empresas habrían servido como instrumentos para obtener la buena pro de obras públicas por ingentes sumas de dinero, a pesar de no contar con requisitos exigidos por ley a fin de obtener la misma. Asimismo, se mencionan presuntos vínculos con el alcalde de Anguía, José Nenil Medina Guerrero, y el colaborador eficaz y amigo de la cuñada del presidente, Hugo Espino.

En declaraciones para Infobae, el abogado penalista Carlos Caro sostuvo que el Ministerio Público hizo bien en solicitar el impedimento de salida del país para Alvarado ante el Poder Judicial porque al ya no ser un ministro de Estado, no tiene arraigo laboral. Con ello, aseguró, se trata de evitar que no se pase la misma situación ocurrida con el hoy prófugo exministro Juan Silva, quien está como no habido desde junio pasado.

El especialista en leyes añadió que las investigaciones contra Geiner Alvarado avanzarían rápido porque las pruebas que tiene la Fiscalía en su poder son contundentes y podrían solicitar detención preliminar para descifrar la red criminal en la que el cabecilla sería el presidente Castillo.

Caro hizo énfasis en que, ante las próximas medidas que tomaría la fiscalía, el exministro Alvarado tiene la potestad de acogerse a la figura de la colaboración eficaz, siempre y cuando aporte información relevante que podría tener del presidente Castillo y su participación en los actos de corrupción que se dieron en la cartera de Vivienda y Construcción.