El Puma alborota el avispero al decir que «no se mete en política»

El cantante venezolano en entrevista a un programa argentino aseguró que él no habla de la situación política de su país y hace tres años dijo que al gobierno de Maduro había que sacarlos con drones

El cantante venezolano José Luis Rodríguez conocido como «El puma» se hizo tendencia en las redes sociales tras sus recientes declaraciones en un programa de televisión argentino, en que aseguró que no habla de política.

¿Cómo está tu país actualmente? ¿Se terminará alguna vez la dictadura?“, preguntó la reconido periodista Mirtha Legrand, a lo que el artista respondió: “Yo no hablo de política. Mi país es mi país, lo amo, lo quiero, fui a cantar ahora y vuelvo en noviembre”.

Muy insisntente la presentadora continúa interrogando al reconido artista con respecto a la situación política de su tierra natal y «El Puma» dijo: «yo amo mi país, no me duele, yo fui a cantarle a los venezolanos, no voy a acomodar el mundo».

El escenario no tiene rótulo político, no tiene raza, credo, ni siquiera sexo. El escenario dispara un solo lenguaje, que es el del arte. Uno le canta a la gente, no hay ideología”, argumentó Rodríguez, quien consideró que solo los políticos deben dedicarse a los temas políticos.

Frente a lo que contestó el autor de «Agárrense de las manos» otra de las invitadas en la mesa, la actriz argentina Moria Casán, respondió que “eso es tener miedo”, a lo que El Puma replicó que no le tiene miedo “ni a la muerte”.

Las declaraciones de José Luis generaron polémica ya que hace tres años en entrevista con el periodista argentino Jaime Bayly se refirió al gobierno de Nicolás Maduro y dijo textualmente: » A esos tipos tienen que sacarlos de ahí por la fuerza, con tres, cuatro drones de madrugada».

