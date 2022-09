Perú | Kukamas denuncian contaminación de sus aguas por parte de petroleras

Comunidades Kukamas de la quebrada de Cuninico denunciaron que las aguas del río Marañón están contaminadas por un derrame de petróleo.

Seis comunidades Kukamas de la quebrada de Cuninico, en el distrito de Urarinas, denunciaron que las aguas del río Marañón están contaminadas por un derrame de petróleo que habría sido ocasionados por las petroleras que operan en la región y que el gobierno debe proceder a identificarlas.

Las comunidades kukamas afectadas están asentadas en la quebrada Cuninico del distrito de Urarinas, provincia de Loreto, y a causa del derrame de sus fuentes de aguas están impedidas de preparar sus alimentos y abastecerse del líquido elemento.

«La población está desesperada porque la población no come, los niños no comen, porque no hay agua con qué cocinar. No hay qué comer porque toda la quebrada el río, está contaminada, están muriendo los peces”, alertó el apu Galo Vásquez, representante del pueblo indígena Cuninico.

«El pueblo Cuninico está en la boca de la quebrada que desemboca en las aguas del río Marañón y aguas mas abajo están aguas están los pueblos de San Francisco, San Antonio, Esperanza, San Pedro y así sucesivamente hasta Nauta están afectadas porque la contaminación es amplia», señaló.