Se calcula que se comió de 10 a 30 personas

Después de ser detenido, confesó casi todos sus crímenes y se calcula que asesino entre 10 a 30 personas. Entre sus declaraciones, la más resaltante fue al hablar de sus primeras víctimas. Luego de que lo liberaran en 1997 del instituto psiquiátrico, buscó al mendigo que delató su crimen, llamado Antonio López Guerrero, y corrió la misma suerte que Cruz Baltazar Moreno. Dijo que le comió el corazón “todavía caliente” y la totalidad de su carne. También habló de una de sus víctimas en diciembre, su vecino, y dijo “No me arrepiento de lo que he hecho, porque me gusta la carne y no soy el único, en diciembre compartí al vecino Manuel “pana” que era muy buena persona y yo me dije, si es tan buen vecino tiene que estar bien sabroso.