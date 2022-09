Cámara Venezolana de Comercio en Chile: una iniciativa destinada a apoyar a migrantes emprendedores

La migración de venezolanos aumenta cada día y muchos llegan a otras naciones con el sueño de poder emprender en sus propios negocios. Por ello, se fundó el 28 de mayo de 2021 la Cámara Venezolana de Comercio en Chile (Cavecom). Esta organización apuesta a la inclusión de los venezolanos que llegan a la nación austral y de esta manera darle presencia al gremio de emprendedores, profesionales independientes y a pequeñas y medianas empresas (pymes). Además de apoyar la relación comercial entre Venezuela y Chile.

“Cavecom nace como parte de un ecosistema de responsabilidad social para el inmigrante y así ofrecer un apoyo integral al venezolano en Chile. El propósito es darle presencia y voz gremial a una cantidad importante de emprendimientos, pymes y profesionales independientes. Nuestra inspiración es un enfoque de responsabilidad social cuyo objetivo es colaborar, fortalecer y acelerar la inclusión del talento venezolano que decide emigrar”, dijo Salvador Porta, fundador y presidente de la organización, en exclusiva para El Diario.

Quiénes conforman Cavecom Chile

Cavecom Chile está conformada por profesionales, emprendedores, pymes y empresarios venezolanos y chilenos. Sus fundadores son el emprendedor Salvador Porta, quien asume la presidencia de la organización, y Leonardo Caserza, vicepresidente. En el área de directores asumen: el empresario chileno Diego Fleishmann, Rodrigo Monsalve (chileno), Enairo Urdaneta, Julian Nebreda y la emprendedora venezolana María Migdalia de la red de panadería y pastelería Bienmesabe.

¿Cómo nació la iniciativa?

En el año 2017 Porta y sus colaboradores crearon la Fundación Inmigrante Feliz, organización con la que buscaban brindar apoyo a las familias migrantes en Chile, debido al impacto que produce emocionalmente este proceso. Así como de ofrecerles colaboración en la inclusión laboral de profesionales y técnicos.

“Son un valioso aporte al mercado laboral para el país que los recibe”, expresó Porta.

Posteriormente, el equipo conformó la organización Migrante Sociedad Financiera que surgió con el propósito de ofrecer a los extranjeros una inclusión a corto plazo.

Salvador Porta, fundador y presidente de la Cámara Venezolana de Comercio en Chile

En Chile un migrante demora no menos de tres años en ser bancarizado (tener acceso a créditos) por no tener historial crediticio en el país ni los documentos de residencia que exigen los bancos”.

Estas dos organizaciones son la muestra de la necesidad de aportar en el crecimiento e incorporación de los migrantes, en especial la comunidad de venezolanos en Chile. Esto fue el punto clave para el surgimiento de la Cámara Venezolana de Comercio en Chile.

“El verdadero tesoro venezolano es su gente. Todos debemos estar conscientes que este inmenso y masivo talento no puede ni debe perderse en el complejo y difícil proceso de migrar”, agregó.

¿Quiénes participan?

Cavecom inició sus operaciones con la alianza de compañías que pertenecen al rubro inmobiliario, servicios profesionales, alimentos, organizaciones sin fines de lucro, pymes y emprendedores. Pero también el apoyo a empresas del sector financiero, servicios y materiales de construcción y profesionales independientes.

“Partiendo de este grupo fundador desde el mes de mayo de este año, se han venido incorporando diversidad de nuevos afiliados”, acotó Porta.

La organización tiene como meta para finales de 2021 lograr la alianza con diferentes comités y sus respectivos planes de desarrollos, como lo son: membresía, impuestos, cumplimientos formales, relaciones institucionales, atención a los afiliados, formación, mentoría, patrocinios, innovación, responsabilidad social empresarial y medio ambiente.

Porta agregó, además, que se han planteado lograr la incorporación de 50 nuevos afiliados, así como la participación activa en la Alianza de Cámaras Binacionales.

De acuerdo con el presidente de la organización, los afiliados de Cavecom cuentan con el apoyo de una asociación que está debidamente registrada en Chile y que tiene representación gremial institucional ante entidades públicas, así como privadas.

“A través de esta red identificamos y compartimos oportunidades de negocios, mejores prácticas, formación técnica y de desarrollo personal. Ofrecemos descuentos colaborativos entre afiliados y participación en los eventos organizados por la recién creada Alianza de Cámaras Binacionales Venezolanas, en la que participan las Cámaras Comerciales Venezolanas de Panamá, Estados Unidos, México, Santo Domingo, Costa Rica, Perú y Chile”, comentó Porta y agregó que están en proceso de incorporar a gremios chilenos, con los que se logrará beneficios.

Emprendedores y la pandemia por covid-19

Los años 2020 y 2021 han estado cargados de retos para las pequeñas y medianas empresas que han jugado un papel importante en el ámbito de reinventar y transformar sus negocios.

En esta situación tan compleja, Cavecom ha realizado talleres de crecimiento personal y contención emocional, además de crear puentes entre pymes venezolanas y grandes empresas chilenas con el fin de lograr una conexión más efectiva.

“La pandemia ha cambiado los paradigmas en todas las dimensiones del relacionamiento humano. La dimensión empresarial ha sido fuertemente golpeada y se encuentra en pleno proceso de transformación. Esto ha sido una amenaza para gran cantidad de sectores (turismo, transporte aéreo y terrestre, restaurantes, etc.), pero también se abre un ciclo de grandes oportunidades (…) Los venezolanos somos muy creativos y en la Cámara estamos viviendo con gran entusiasmo este ADN creativo con gran cantidad de emprendimientos y pymes que reflejan la capacidad de reinvención y resiliencia del venezolano”, expresó.

Porta considera que Chile se ha convertido en un “polo importante” de desarrollo económico para inversionistas extranjeros por las “facilidades que ofrece el país”.

Las grandes empresas venezolanas están comenzando a evaluar la llegada a Chile como plataforma de negocios hacia el cono sur. El caso más reciente es de Empresas Polar”.

Experiencia de los aliados

Entre las empresas que han decidido conformar la Cavecom está la consultora No Soy Tu Gurú Spa, fundada por el venezolano Andrés Yegres, quien llegó a Chile en 2010 y con empeño logró independizarse en lo que le apasiona: ser consultor. Y así apoyar a emprendedores, específicamente a venezolanos.

“Tengo 12 años acá, después de un tiempo me independicé y me dediqué a la parte de consultoría independiente. Antes de eso, junto a Salvador conformamos la Fundación Migrantes, con la que comenzamos con esta alianza de venezolanos que hacemos vida en Chile”, comentó Yegres en entrevista para El Diario.

Yegres explicó que el presidente de la Cámara Venezolana de Comercio en Chile lo contactó para comentarle que tenía la idea de conformar está organización, propuesta que no dudó en aceptar.

Consultora No Soy Tu Gurú Spa

Cuando supe de la Cámara me interesó. La razón es la posición, las redes, poder tener visibilidad. La cámara me lo ofrece.Con esta alianza uno entra a talleres y conferencias y tiene más visibilidad. Además, tengo la posibilidad de hacer lo que me gusta que es mentorías”.

Para el consultor, pertenecer a la Cámara Venezolana de Comercio en Chile es una oportunidad para que emprendedores puedan contar con conexiones, contactos y visibilidad en el país.

“La Cámara está empezando, está creciendo, pero he tenido participación en algunos eventos. Ya he hecho contactos y esperamos seguir teniendo mayor visibilidad. Además estamos diseñando una serie de mentorías que queremos presentar a través de la Cámara”, agregó.

Con una visión similar dirigida a los emprendedores venezolanos, está Maryolie Nelson, creadora de la cuenta en Instagram Espacios de Mi Tierra, una de las empresas fundadoras de Cavecom. El emprendimiento, con más de tres años de labor, cuenta con un directorio web para que los venezolanos puedan encontrar servicios en cualquier parte del mundo, principalmente de la mano de otros venezolanos.

Maryolie Nelson, creadora de Espacios de mi Tierra

“Vengo desde hace tres años trabajando en el concepto de lo que es la red colaborativa de emprendedores venezolanos. A raíz de esto, en varias oportunidades de reuniones públicas de la comunidad venezolana yo di a conocer la necesidad de crear la Cámara de Comercio. Pero yo no tenía la maquinaria para crearla. Después de un tiempo me presentaron a Salvador y se puso en contacto conmigo para que lo apoyara con la creación de Cavecom”, recordó Maryolie

La venezolana vio en Cavecom la oportunidad de contar con una organización que podría ayudarla a desarrollar sus ideas en apoyo a la comunidad de migrantes y emprendedores venezolanos y ratificó que contar con esta asociación es lograr una representación del gremio empresarial ante el gobierno de Chile.

La Cámara apenas tiene tres meses, pero son muchas las alternativas que se pueden desarrollar en un trabajo en equipo. Pertenecer a la Cámara de Comercio certifica que existes como empresa”.

Maryolie decidió, bajo su experiencia, aportar a Cavecom con ideas y el directorio web de su empresa para facilitar el desarrollo del objetivo central de la Cámara. “Es ser un ente intermediario para la búsqueda de soluciones de los problemas de los emprendedores venezolanos. Que nos represente como gremio ante el gobierno de Chile”, agregó.

Cavecom se abre a las posibilidades de ser un puente entre el sector privado o público, además de una ventana que necesitan los emprendedores venezolanos en Chile para tener mayor visibilidad y alcance en el país. Y es que cada vez son más los migrantes que se arriesgan y materializan sus sueños de poder tener sus propios negocios.

El Diario