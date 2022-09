Ceriani habló de la verdadera situación de Chyno Miranda en la clínica: ‘Está sufriendo y llorando’

El periodista argentino Javier Ceriani publicó un video de Chyno Miranda desde la clínica de rehabilitación donde está recluido en Caracas.

Asimismo, el conductor de televisión quien trabaja junto a Elisa Beristain en el programa Chisme No Like, publicó un lamentable video del artista en donde se le nota triste, asegurando que el cantante criollo está pasando por un mal momento y lo están obligando a estar en esta clínica donde aparentemente él no desea estar.

En este caso, los conductores del programa también aseguraron que «Le habrían hecho grabar un video de navidad a Chyno Miranda, para sacarlo en diciembre, para que creamos todos que está en la clínica está, porque lo van a trasladar a otro lado donde no sepamos donde está, para engañarnos a nosotros y a todos lo que están involucrados que les preocupa chyno, lo van a sacar en diciembre y van a poner este video que se grabó este fin de semana».

Ahora bien, en el material audiovisual mostrado anteriormente el artista criollo se ve enviando un saludo entre lágrimas. Por este motivo, Ceriani aseguró «Es inhumano, si esto lo comprobamos, habría que meter presa a la prima de Chyno, es inhumano, un experimento, qué está haciendo esta chica», echando la culpa a Yurubia quien está a cargo del cuidado del cantante mientras en Venezuela.

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora