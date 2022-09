El conmovedor momento Liliana rompe en llanto tras pedirle perdón a su padre (Video)

La actriz Liliana Rodríguez, hija mayor de José Luis “El Puma” Rodríguez y Lila Morillo, le pidió perdón a su padre y a su hermana menor, Génesis Rodríguez, por si alguna vez actúo mal contra ellos.

En su participación en el programa ¡Siéntese quien pueda! recordó que, en su intento por buscar una acercamiento y una relación con el artista, asistió a la boda de su padre con la modelo cubana Carolina Pérez, aunque su madre no estuvo de acuerdo con ello.

Asimismo, señaló que la pareja estuvo presente durante el nacimiento de su hija y única nieta del cantante, Galilea Rodríguez.

Sin embargo, el punto de inflexión en la relación de El Puma con las hijas de su primer matrimonio se habría producido por una situación que ocurrió con Génesis.

En 2004, cuando la hija menor de El Puma comenzaba su carrera en la telenovela Prisionera, tuvo un encuentro sexual con el protagonista, Mauricio Islas, quien es 14 años mayor que ella. Su padre se enteró de lo ocurrió y denunció al actor ante las autoridades del estado de Florida por abuso sexual contra una menor, ya que Génesis tenía 16 años de edad en ese entonces.

Aseguró que cuando se publicaron imágenes de su padre con una mascarilla de suministro de oxígeno en un concierto en Colombia en 2016, producto de la fibrosis pulmonar que padecía, se alarmó y decidió ir a visitar al cantante, aunque no sabía el sitio donde vivía.

“Me alarmé y dije: ‘mi papá se va a morir y no lo voy a poder ver, quiero escuchar su voz’. Tuve que averiguar dónde vivía, porque no sabía, y me llegue a su casa en (Miami Beach) en taxi y me paré bajo el son dos horas, pidiendo que me dejaran entrar para ver a mi papá. ¿Tú crees que me dejaron entrar? No me dejaron entrar”, afirmó.