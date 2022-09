Fueron a comprar y los atracó un niño con un revolver

La usuaria en la red social Twitter @YoSoyMarlys relató este sábado 17 de septiembre la experiencia que vivió en una de las sucursales de Farmatodo, la cadena de mercado mixto de farmacias y tiendas de conveniencias de Venezuela.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:30 de la noche en la autofarmacia del Farmatodo ubicado en Terrazas del Ávila, Caracas.

Explicó que estaban haciendo un pedido por la ventanilla del sitio cuando un “niño” se acercó por la parte delantera del vehículo e intentó hablar con el conductor, para que lo ayudara a completar un dinero que él tenía y comprarle unas galletas María.

“El piloto, estúpidamente, acepta el dinero del niño a fin de realizar el ‘acto de buena fe’. El niño procede a esperarnos unos metros más adelante, mientras realizábamos el pedido”, dijo.

Sin embargo, no lograron efectuar su compra ni la del menor de edad, ya que el punto de venta estaba “caído, no se podía hacer pago móvil y no había cambio para las divisas”.

“El piloto avanza para entregarle el dinero al niño e irnos, al momento de darle el dinero, el niño abre el bolso y saca un revólver. Ya no era un niñito angelical, sino un malandro”, señaló.

Añadió que el menor de edad le pidió todas las pertenencias de las personas que estaban en el vehículo y los amenazó con “caerle a tiros”. “Ya no estábamos muy cerca de la ventanilla para pedir auxilio, y no había ningún vigilante en @Farmatodo”, indicó.

“Realicé la queja vía telefónica y @Farmatodo no respondió al respecto. Espero que al menos haya sido tomada en cuenta la situación y pongan vigilancia en los establecimientos que trabajan las 24 horas, a fin de que esta situación no le suceda a nadie más”, concluyó.

Si @Farmatodo trabaja las 24 horas, deberían tener personal de seguridad las 24 horas también.

