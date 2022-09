Neoespartanos hacen maromas para comprar la lista escolar

Como todos los años, los padres y representantes de Margarita acuden a las librerías en busca de los artículos solicitados en la lista escolar. En esta oportunidad han tenido que desembolsar entre 100 y 150 dólares para comprar los útiles, el gasto dependerá del grado e institución donde estudien sus hijos.

Es un reto para los padres cubrir los costos que acarrean el inicio del nuevo año escolar, debido a la variación de los precios que en la actualidad están sujetos a la tasa del dólar.

La representante Gibranys Jiménez comentó que un par de textos solicitados en la lista escolar son difíciles de encontrar.

«Conseguí los libros que son bastante difíciles de encontrar. Acá los encontré en 21 dólares cada uno, o sea, gasté 40 dólares más o menos ¿Cuántos gastaré en la lista escolar completa? Todavía me falta bastante y he gastado como ciento y pico… Como 120 dólares».

Por su parte, Andreína Ferrer manifestó que comenzó a adquirir los útiles de su nieta desde julio antes que finalizara el año escolar. Esto para evitar un duro golpe al bolsillo.

«He ido comprando un poquito por acá, un poquito por allá. Yo me fui preparando antes de finalizar el año escolar. Ya he ido comprando todo, lo que me falta es una franelita».

Asimismo, el encargado de una papelería, ubicada en el centro de Porlamar, dijo que las ventas disminuyeron en comparación con el año pasado. Explicó que el costo de la lista escolar depende de la marca y calidad de los productos.

«Una lista escolar depende del colegio, puede ser desde 80, 50 dólares, lo máximo pueden ser 120 dólares. Todo depende del colegio, lo que les pidan, los libros, los materiales, la marca, hay una mucha variedad, pues», dijo Ibrahim Awada, encargado de la librería.

Los neoespartanos aseguran que este año han debido reciclar tanto útiles escolares como uniformes, a fin de minimizar los gastos de cara al inicio del nuevo año escolar 2022-2023.

El Sol de Margarita