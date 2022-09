Stefanía Fernández contó lo complicado de ser Miss Venezuela

En su conversación con el periodista venezolano con motivo a la pronta edición número 70 del Miss Venezuela, la modelo y Miss Universo 2009 que logró el back to back con Dayana Mendoza en el Miss Universo, recuerda uno de los momentos más difíciles que atravesó en la Quinta Miss Venezuela antes de poder convertirse en la soberana universal.

Fernández reveló que tuvo que pasar por momentos tortuosos luego de ganar el certamen nacional, explicando «En mi caso, yo aumenté de peso siendo Miss Venezuela y quizá porque teníamos el foco en otras cosas, mis entrenamientos eran más pesados, eran dos veces al día y mi dieta era rígida, y cuando nos dimos cuenta, tenía como 6 o 7 kilos demás. Y lo que se hablaba en cada segundo todos los días, era que no iría al Miss Universo, ‘va a ir la primera finalista porque no estás logrando el peso que deseamos’ y ese tema sí fue complicado para mi», contó.

La ahora exreina confesó tener frustración y ansiedad porque sentía que ella sí estaba cumpliendo con su trabajo, sin embargo seguían las amenazas «De hecho días antes del Miss Universo, un amigo me llevó una torta, una marquesa de chocolate a la quinta Miss Venezuela y eso se armó aquel pleito entre Osmel, Gabriel, Luis Enrique, todo el mundo me cayó encima: Por eso es que tú estás así, por eso es que no bajas de peso, recuerdo lloré, porque ese no era mi día a día, no comía ese tipo de cosas».

Finalmente, Stefanía Fernández explicó que la presión por la perfección y las medidas fue difícil, además reveló que una semana antes del Miss Universo aun no le habían dado las maletas para irse a las Bahamas al concurso, puesto que a última hora Osmel le dijo que aún no estaba seguro si la iba a enviar o no, concluyendo que a pesar de todo le agradeció a Osmel.