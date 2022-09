Vecinos del sector C de Villa Rosa soportan malos olores de aguas negras

Vecinos del final de la calle principal del sector C de Villa Rosa, diagonal a la antigua sede de Misión Ribas, en el municipio García, tiene alrededor de dos meses con los molestos olores de aguas negras que están enfrente de una vivienda, además de la escasez de agua potable.

Tibisay Galea indicó que debido a las pasadas lluvias fuertes que hubo en la región, se taparon las tuberías de cloacas en su casa, al igual que esa aguas quedaron tapando en la parte de abajo del sector las salidas , colapsando con el desborde de las cloacas.

Como en el municipio García no le han dado una solución, señaló que contactó vía telefónica con Rubén Yanez en la alcaldía de Arismendi, pero no obtuvo respuesta. Trató por su cuenta de localizar a un señor que tenía el “vactor”, y le respondió “que ‘así como está usted hay muchos que están en cola’, y ya han pasado tres semanas, que hice esas diligencias»

Asimismo comentó que han tratado de destaparlo con guaya, y no pudo, por no ser solo un problema de su casa, sino un problema de la municipalidad y de Hidrocaribe, y no me han solucionado nada.

Tibisay Galea, habitante de Villa Rosa / Foto: Arcadio Millán

La afectada exhortó a las autoridades o entes que les compete estar pendientes del llamado y necesidades del pueblo, quien los han puesto en esos cargos, se deben abocar en dar respuesta a la problemática de los ciudadanos, pero nadie ha acudido a ver qué es lo que está sucediendo.

«Estas aguas putrefactas afectan las casas cercanas, y a todo el que transita por aquí, eso ya tiene gusanos y la hemos mantenido controlada poniéndole gasoil, cloro, desinfectante».

Por otra parte dijo que otro problema serio es la falta de agua que llega cada 45 días y por pocas horas. Con respecto a la limpieza, la alcaldía se ocupa y recoge la basura en sitios específicos, porque no la recogen si la dejan frente de su casa.

De igual forma Clay Machado resaltó que esa agua está justo a la entrada de local en el que trabaja como estilista, y esos os olores en ocasiones son insoportable, los inodoros en los baños no bajan, solo respiran y burbujea el agua. «Esto es grave y afecta a toda la comunidad».

Solicitó a los entes a acudir al lugar para contactar lo que ocurre y de que forma se puede solventar el problema.

Kelvis Salazar manifestó que por la falta de agua y el no contar con tanques o recipientes que le permita recoger más agua, se queda corta para esperar que llegue al siguiente ciclo, por lo que se ha visto en la obligación de comprar 500 litros de agua que le cuesta 3 $ y si se le acaba antes de la semana tiene que volver a comprar.

El Sol de Margarita