BVC publicó las condiciones de la emisión de acciones clase D de CANTV

La Bolsa de Valores de Caracas (BVC) dio a conocer este martes sobre los detalles y condiciones emisión de acciones clase D de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv).

La presente Oferta Pública fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores e inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia Nº 147 de fecha 16 de septiembre de 2022, con base en lo acordado por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) celebrada en fecha 10 de junio de 2022, y de acuerdo a la Resolución de Junta Directiva Nº RGAC-001/2022-06-17-018 de fecha 17 de junio de 2022; y en los términos y condiciones establecidos en la Hoja de Términos de fecha 16 de septiembre de 2022.

Asimismo, dieron a conocer la siguiente información:

Colocación primaria por Rondas: De conformidad con lo estipulado en el punto 2.5 del Prospecto autorizado, la colocación primaria de las acciones que conforman la Oferta Pública podrá realizarse mediante una o sucesivas Rondas de colocación primaria. Cada Ronda podrá tener distintas características y condiciones, dentro de lo establecido en el Prospecto. La cantidad de acciones a ser ofrecidas en cada Ronda, así como sus características y condiciones, serán anunciadas mediante aviso de prensa.

Cantidad total autorizada de acciones: La Oferta Pública autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores está conformada por treinta y nueve millones trescientas cincuenta y siete mil cuarenta y dos (39.357.042) acciones comunes, nominativas, no convertibles al portador, “Clase D” de CANTV.

Cantidad de acciones ofrecidas en la Ronda: Un millón (1.000.000) de acciones comunes, nominativas, no convertibles al portador “Clase D”.

Detallaron que el precio por acción será el correspondiente al precio de la acción “Clase D” de CANTV identificada con el símbolo “TDV.D” en la pizarra de cotización y negociación de la Bolsa de Valores de Caracas, C.A. al cierre del día dieciocho (18) de octubre de 2022.

En cuanto a los inversionistas prioritarios, se conoció lo siguiente: De conformidad con lo establecido en el punto 2.5 del Prospecto autorizado, CANTV ha establecido como inversionistas prioritarios para esta Ronda de Colocación Primaria a las siguientes personas: (i) Trabajadores activos o trabajadoras activas de CANTV, y (ii) Jubilados o jubiladas de CANTV o de sus filiales. Se entenderán por filiales de CANTV aquellas empresas en las cuales CANTV es propietaria de más del cincuenta por ciento (50%) de su capital social. Estos inversionistas identificados por CANTV como prioritarios tendrán un período exclusivo para presentar sus órdenes de compra, además, por su carácter prioritario, podrán presentar su orden de compra tanto en dicho período exclusivo como en cualquier otro período siguiente al período correspondiente al Derecho de Preferencia, en el cual solo podrán presentar órdenes en proporción a su tenencia accionaria. De igual manera, en caso de ocurrencia del “Evento de exceso de órdenes recibidas”, o en caso de asignación a prorrata, sus órdenes de compra tendrán prioridad sobre otras órdenes de compra, salvo por las órdenes de compra correspondientes al período de Derecho de Preferencia.

Período de recepción de órdenes El período de recepción de órdenes de la Ronda iniciará el veintidós (22) de septiembre de 2022 a las 8:30 a.m. y terminará el dieciocho (18) de octubre de 2022 a las 3:00 pm hora de la República Bolivariana de Venezuela, según el siguiente orden de preferencia y prioridad: Período de recepción de órdenes correspondiente al Derecho de Preferencia De conformidad con los Estatutos Sociales de CANTV, todos aquellos accionistas inscritos en su libro de accionistas al finalizar el día veintiuno (21) de septiembre de 2022, tendrán Derecho de Preferencia exclusivo para presentar su orden de compra de las acciones ofrecidas en proporción al número de acciones que para ese día poseían sobre el total de acciones que conforman el capital social de CANTV. Los accionistas que no ejercieran su Derecho de Preferencia durante este período, se entenderán que han renunciado a su derecho a hacerlo. Los Agentes Líderes de Colocación y los Agentes de Distribución tendrán la obligación de velar por la exclusividad que corresponde a este período preferencial. Las órdenes que no cumplan con las condiciones de OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES COMUNES, NOMINATIVAS, NO CONVERTIBLES AL PORTADOR, “CLASE D” COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA Capital social suscrito y pagado Bs. 66.454.010,92 J-00124134-5 este período no será válidas y no podrán ejecutarse. En caso de aumentarse el número de acciones ofrecidas en la Ronda, aplicará también al Derecho de Preferencia aquí descrito. Este período de recepción de órdenes iniciará el veintidós (22) de septiembre de 2022 y terminará el veintiocho (28) de septiembre de 2022. Período de recepción de órdenes correspondiente a los Inversionistas Prioritarios De conformidad con lo establecido en el punto 2.5 del Prospecto autorizado, este período será exclusivo para los inversionistas identificados por CANTV como prioritarios, y descritos en este documento.

El comunicado detalla que el periodo de recepción de órdenes iniciará el veintinueve (29) de septiembre de 2022 y terminará el cinco (05) de octubre de 2022.

