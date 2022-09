Habitantes de Yaguaraparo denuncian apagones diarios +

Habitantes de Yaguaraparo, municipio Cajigal, en el estado Sucre, denuncian que desde hace dos meses se agudizaron los apagones en toda la población que se extienden hasta por 72 horas. Hasta ahora no reciben respuestas por parte de las autoridades competentes.

En redes sociales y vía telefónica los habitantes han denunciado la situación. Detallan que los cortes de luz no son programados, originando que la economía se paralice hasta por dos días y por ende se generan pérdidas al sector comercial.

Además, han indicado que no pueden conservar los alimentos y los artefactos eléctricos en los hogares sufren daños.

Situación en Yaguaraparo

“El sistema eléctrico en Yaguaraparo está crítico. La luz parece un arbolito de Navidad en un mes adelantado porque aún falta para que llegue diciembre. Hemos denunciado el hecho en redes sociales y estados de WhatsApp, pero no hay respuesta mientras que las comidas que están bien costosas se dañan y hasta tenemos pérdidas de artefactos eléctricos. Además, los comercios no abren por falta de luz, ya que las líneas de los puntos de ventas no sirven”, añadió Juana Guilarte, habitante de la localidad.

Explicaron los afectados que perdieron la cuenta de la cantidad de veces que diariamente se va la luz. Agregaron que el gobernador del estado Sucre, Gilberto Pinto, les había prometido que iba a solucionar el problema eléctrico en Yaguaraparo. Sin embargo, hasta ahora no lo ha hecho.

“La alcaldesa solo vive de publicidad en publicidad y no da respuesta al problema eléctrico. Necesitamos que hagan viral, que necesitamos luz con urgencia porque es una situación preocupante que afecta en lo social, económico y salud”. Así lo indicó una maestra que prefirió omitir su nombre por temor a represalias.

Los afectados solicitan a Corpoelec y a las autoridades nacionales y regionales que solucionen los cortes.