México | Largas horas | Capital México

Por: Alfredo Albíter Sánchez

Para algunos las Fiestas Patrias fueron larguísimas horas y días, de incertidumbre en qué pasaría.

¿Será cierto, inmediatamente después del informe se dará a conocer quién va a abanderar al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la elección del 2023, seguirá la Alianza, será hombre o mujer?

Acabó el 16 de septiembre y la insistencia. Y como mi pecho no es bodega -como dice aquel- pues hay una verdad verdadera.

Alejandra Del Moral Vela va mano en las encuestas, -propias y ajenas-, así es que en breve podría ser avisada de que será la abanderada del “Tri” para la contienda del 23, claro -por supuesto- no se descarta de la Alianza también, lo que me dicen unos polluelos, sería el escenario ideal, pues entre más, más se suma…

Mira alado, sin apasionarnos, la secretaria de Desarrollo Social tiene el mejor proyecto, ha dado resultados en el CDE del PRI, -ganó y recuperó municipios y espacios importantes- pero también los ha dado en la dependencia donde se maneja el programa bandera del gobierno. Ya le seguiremos.

La rabadilla del Pollo

Pollos en el tejado me dicen, le caló hondo al secretario de Administración de la Cámara de Diputados local, Luis David Miranda Gómez, lo siguiente; “

…de buenas a primeras giró un oficio para dar a conocer se había cambiado de institución bancaria para el pago a empleados.

¿Cómo o por qué?, pues así por sus puras “pistolas”, bueno, más o menos, porque aseguran a este espacio “le frotaron la mano” y así tomó la determinación”…

Y junto con el palerito 4ª región, de Comunicación Social, pretendieron que este espacio no circulara con tremenda “falsedad”, pues les tengo dos malas noticias- La primera, no es falso, pues pese a lo que digan la circular existe, -ya les contaré a detalle- y la segunda, es que con la torpeza de querer esconder el texto, pues más se leyó, y aparecieron otros temitas, donde me platican de las “marranaditas” que hace. Ya les contaremos…

Otros emplumados en el hilo me comentan, es muy extraño, al momento el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) le haya dado la vuelta, caminando de ladito, para darnos a conocer los resultados del tema de la auditoría 2021 del Ayuntamiento de Toluca.

Hay decenas de quejas, algunas denuncias por el presunto saqueo de las arcas municipales y el órgano nada más se queda como el chinito, “milando, milando”, pero nada de que diga cuántas observaciones hay y el monto de las mismas. A poco no estaría así como de súper lujo nos explicara cuánta lana se desvió y hacia dónde.

Me dice un alado, no quisiéramos pensar que el OSFEM cerró los ojos ante el evidente desfalco, sería una omisión grave del organismo que la haría perder la confianza social por tapar las “uñas largas” en la administración pasada. Por supuesto que habrá novedades y ya estaremos platicando de ello…

Aunque el INEGI, diga lo contrario.

