Mhoni Vidente predijo terremoto en México (+Horóscopos)

Como en cada inicio de mes, Mhoni Vidente comparte sus predicciones a través de su canal oficial de YouTube; para semptiembre la pitonisa informó acerca de algunos fenómenos naturales que pasarían en México. Uno de estos fue el sismo de este 19 de septiembre; a continuación te compartimos el video de la predicción de la astróloga en donde dijo que ocurriría este temblor en el país.

Este lunes 19 de septiembre de 2022 se reportó un sismo de magnitud 7.4 en la CDMX, sin embargo, el epicentro fue en el estado de Michoacán; no obstante, días antes Mhoni Vidente alertó al país con su predicción en la que dijo que esto iba a pasar. En el video que la pitonisa compartió en su canal, mencionó que sí habría sismo, pero que se trataría de un moviemiento leve que no afectaría mucho.

De acuerdo con lo dicho, Mhoni Vidente acertó con su predicción para este 19 de septiembre, en donde aseguró que sí habría sismo y que saldría delas costa de estados como Oaxaca, Michoacán o Guerrero; cabe mencionar que el sismo de este día tuvo su epicento en Michoacán y la magnitud fue de 7.4 grados

«Todos hay que estar al pendiente de septiembre, es el mes del sismo, que si va a volver a temblar, sí, viene un sismo para la Ciudad de México, saliendo desde Oaxaca, Michoacán o Guerrero. 7.1 o 7.2 pero nada grave, solo será el susto».

Sobre esta predicción, Mhoni Vidente en todo momento aclaró que se trataría de un sismo leve el cuál tendría una magnitud de entre 7.1 y 7.3; por su parte el Servicio Sismológico Nacional resportpo que el temblor tuvó una magnitid de 7.4 teniendo su epicentro en el Coalcomán, Michoacán. Sobre lo dicho, la pitonisa aseguró que los daños solo se darían en el epicentro y zonas aledañas.

Hasta el momento, y cumpliendo con la predicción de Mhoni Vidente, el sismo no causó graves daños en la Ciudad de México, solo en otros estados en donde el movimiento si se sientió muy fuerte. Pues en redes sociales ya circulan algunos videos en los que se pueden ver los daños a estructuras como casas y edicifios, sobre todo dentro del estado de Michoacán.

LOS HORÓSCOPOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE:

El Horóscopo de este MARTES 20 de septiembre de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

No debes reclamar sin antes checar bien tu conducta, por lo que debes evitar usar a tu pareja como un espejo emocional de ti mismo. La clave para salir de algún problema es la calma. No te dejes llevar por el pánico, pues dar pasos en falso es lo peor que puedes hacer, y podría llevarte a sufrir mayores pérdidas. La debilidad que hoy sientes tiene más que ver con lo anímico que con lo físico.

TAURO

Deja de mentirle a tu pareja pues no merece esas traiciones que le estás haciendo con algunas salidas sin explicación, por lo que es un buen día para serle sincero y explicarle todo lo que está pasando por tu mente. El dinero no crece en los árboles, pero si puede llegar de maneras inesperadas. La Luna está alta en tu Cielo, algo que te beneficia para reforzar tus ciclos naturales y conectar con tu ser interior.

GÉMINIS

La frialdad es punto clave para tirar por la borda todo eso que has construido con tu pareja, por lo que deberás poner más empeño de tu para para reavivar la llama de amor, sin es que no quieres que se esfume de un instante a otro. Este es un buen día para salir de tu aislamiento y reclamar tu espacio y tu valía. Las estrellas, más allá del horóscopo, pueden ser una guía para tu día a día. Si te sientes, como hoy, perdido, sal a verlas de noche.

CÁNCER

Quieres que regrese la armonía dentro de la relación de pareja pero no sabes como empezar, recuerda que la comunicación es la base de todo para que empiecen a poner las cartas sobre la mesa y cada quien exponer su punto de vista y de ahí partir hacia una solución. Las cosas te van bien, pero ese estado no va a durar para siempre. Tienes que escuchar a esa voz interior tuya que te habla y te recomienda un camino diferente.

LEO

Tu pareja quiere hacer un viaje pero no sabe como decírtelo pues teme a que te enojes porque no tiene contemplado llevar. Debes comportarte a la altura y empezar a trabajar en dicho aspecto pues apesar de que están en una relación de pareja, él también es un ser independiente. Tienes una gran idea, pero sabes que necesitas ayuda para llevarla a cabo, pues no será posible que la saques adelante con los que ahora cuentas. Debes llegar a acuerdos contigo mismo.

VIRGO

De acuerdo con Mhoni Vidente, hay días en los que lo que cuenta es, sencillamente, pasarlo bien, disfrutarse el uno al otro, sin prisas ni compromisos. La honestidad es lo mejor ante este error. No se trata de encontrar un culpable, sino de establecer los roles para que cada uno participe en la solución del problema. Te preguntas si debes conceder o no ese perdón.

LIBRA

Tu pareja estará pasando por un mal momento debido a un tema familiar, por lo que deberás estar a su lado aunque el o ella no te hayan apoyado anteriormente. Deben dar borrón y cuenta nueva en dicho aspecto. Hay que cumplir con tus obligaciones. Ya no las dejes para mañana, ni cierres tus ojos. Hay que escapar de la tristeza, pues en ti tiene un efecto inmovilizante, y de enraizar puede llevarte a periodos delicados.

ESCORPIO

Debes de dar el 100% en la relación de pareja, ya que si comienzas a guardarte todo lo que siente puede llegar a mermar la convivencia y la conexión. Tu pareja resiente tus reservas, pues siente que tienes un plan B. O estás del todo o no estás, es así de simple. Tienes que restar a tu día esa rutina que te pesa, y que te hace sentir como parte de un ciclo que no se termina, y que es gris y ominoso.

SAGITARIO

De acuerdo con Mhoni Vidente, cuando el invierno acecha fuera de la casa, con su oscuridad y con sus sombras, hay que invocar a la primavera que solo puede darnos el amor. Es tiempo de invertir, pero no lo que tú crees. No se trata de poner más dinero, sino de invertir tiempo. Hay que terminar con estas prácticas que te pueden poner en una situación delicada, pues no mides sus consecuencias con ojo objetivo.

CAPRICORNIO

Tu pareja estará implorando por más intimidad, pues en los últimos días has estado incluyendo a muchas personas en los planes que sólo a ustedes dos les correspondía. De manera que cancela esos planes de este día, y dedícalo a ella y solo a ella. Es preciso que digas lo que sientes. Y que lo hagas hoy. Esa deuda que se niegan a pagarte bajo diversos pretextos es mejor que a dejes a un lado. Te será pagada, pero no en las fechas que te han prometido.

ACUARIO

Para que una relación perdure es necesaria la confianza, sin embargo esta también debe ser trabajada y no sale de la noche a la mañana. Debes dar a tu pareja todo el espacio y el tiempo que necesita para salir adelante. Hay que saber mirar no solo a los resultados, sino todo el proceso que condujo a ese éxito. Este es un buen día para comenzar de nuevo con una práctica que dejaste olvidada: llevar un registro de tus avances, de todo lo relacionado con tu salud.

PISCIS

La causante de los problemas que tienes ahorita con tu pareja tiene nombre y apellido por lo que debes de confrontarla y de una vez sacarla de tu vida si no quieres que siga entrometiéndote en su vida. Todo lo que oyes es negatividad y malos designios. Es mejor poner tierra de por medio, y acudir a esas personas que pueden brindarte una visión positiva. Sentir el final de una etapa no es malo. Cada final nos concede la oportunidad de ser mejores personas, de comenzar de nuevo con nuevos proyectos.