Perú | Denuncian irregularidades en entrega de colegiaturas a contadores de Lima

Una grave denuncia hizo el decano del Colegio de Contadores Públicos de Lima – CCPL, Rafael Velásquez Soriano, debido a que la ex decana Elsa Ugarte, cuyo mandato finalizó el año 2009, continúa firmando documentos de colegiatura.

Velásquez Soriano señala que dichos documentos carecen de valor legal.

Indicó que en junio la Corte Suprema de Justicia ordenó la devolución del local institucional del CCPL, que ha estado en manos de Ugarte por casi 13 años. Afirmó que el mandato de esta última culminó el 31 de octubre del 2009, según la partida registral 01796283, Asiento 00004.

“Es increíble que a pesar de la decisión de la justicia, la señora Ugarte continúe firmando documentos que carecen de valor legal y que además, podrían acarrear problemas penales o civiles a los colegas”, alertó el decano Rafael Velásquez.

Asimismo, el representante del CCPL indicó que actualmente sólo en Lima hay aproximadamente más de 60 mil profesionales de la contabilidad, de los cuales sólo 35 mil se encuentran colegiados y habilitados para ejercer legalmente la profesión en el sector público y privado.

“En 13 años se incorporaron aproximadamente 30 mil nuevos contadores, de los cuales muchos de ellos se han capacitado como peritos, auditores, en diferentes especialidades. Sin embargo, ellos cuentan con los documentos que no tienen ningún valor legal. Por ello, estos contadores se verían afectados en temas penales o civiles dependiendo del trabajo que hayan realizado a la sociedad civil o dentro del Estado”, dijo Velásquez.

Refirió también que en el año 2017 un grupo de profesionales afectados impulsaron una acción penal contra la ex decana, y que por este motivo, se viene realizando un peritaje de los ingresos y egresos de Ugarte desde el año 2007 hasta el 2017.

“Aunque ella tiene el acervo documentario, el CCPL tiene un padrón el cual se ha venido reconstruyendo durante muchos años. Hacemos un llamado a los colegas en primer lugar a la unidad y en segundo lugar a mantener el estado de derecho y respetar la institucionalidad. Si bien es cierto hubo un quiebre institucional, ellos no son parte ni tienen por qué perjudicarse en el desarrollo de su profesión”, mencionó.

Precisamente, en los próximos días el CCPL podrá recuperar la sede central de la Av. Arequipa 998, Cercado de Lima, gracias al fallo de la Corte Suprema de Justicia de Lima, que emitió la resolución que declaró improcedente el recurso de casación impuesto por la señora Elsa Ugarte, en la demanda de desalojo por ocupación precaria.

“Los estatutos del CCPL señalan que sólo el Decano elegido democráticamente por los miembros del colegio puede realizar acciones a favor de los agremiados. Por lo tanto, no tienen validez las actividades anunciadas por Ugarte y se invoca a los egresados de la carrera de contabilidad que no se dejen sorprender por convocatorias apócrifas propiciadas por quienes no tienen representación alguna en nuestro gremio profesional”, anotó.

En otro momento, invitó a los contadores para que se acerquen de lunes a viernes de 8am a 8pm al local administrativo ubicado en José Díaz 384, Urb. Santa Beatriz – Cercado de Lima (frente a la puerta 4 del Estadio Nacional), con el fin de regularizar su inscripción y habilitación, para que puedan obtener acreditaciones válidas emitidas por el Consejo Directivo legítimo, debidamente inscrito en la SUNARP y reconocido por la SUNAT.

“Nuestra página web oficial es www.ccplima.org.pe y quiero hacer una aclaración, porque existe una página paralela que tiene otro servidor, que sólo busca confundir a los agremiados, induciéndolos al error, lo cual también está penado por ley. Nuestra única intención es defender los intereses de los contadores”, concluyó.