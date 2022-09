La Misión de la ONU no es un tribunal

La abogada y consultora experta en DDHH Sara Fernández afirmó que los informes de la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, publicados este martes pueden ser usados por la CPI, pese a que no tengan la autoridad de un tribunal.

«La Misión no es un tribunal, la Misión analiza la evidencia y llega a sus conclusiones y esta debe y puede ser utilizada por la CPI, porque es un tribunal quien debe determinar responsabilidades en la comisión de crímenes de lesa humanidad», expresó durante un Twitter Space de Un Mundo Sin Mordaza, esta tarde. «Nos dejan una gran evidencia e indicios que pueden ser usados en los tribunales».

Fernández recordó que la Misión creada en 2019, llegará a su fin este mes de septiembre y que por eso, este tercer informe recoge muchos más detalles sobre las violaciones sistemáticas que se mencionaron en los dos informes anteriores.

«En el primer informe se dejó claro que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad y se violan los DDHH. En el segundo, hicieron un análisis sobre el rol del poder judicial al no investigar estas violaciones, sino que juega un rol activo en ayudar a funcionarios. Pero este tercer informe, se enfoca en los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos por funcionarios del servicio de inteligencia y aclara que no son hechos aislados, sino que son ejecutados para reprimir a opositores», sostuvo.

Sobre la metodología, indicó que los investigadores estuvieron en contacto con víctimas, familiares y ex funcionarios pese a que no pueden entrar al país porque Maduro no se los permite. «Hemos sido muy claros, no tienen acceso al terreno porque no se le ha dado el acceso, pese a que esto es contrario a sus obligaciones como estados miembros de la ONU. Así que, esto no ha sido obstáculo para la investigación, vimos que hicieron 3 visitas a zonas fronterizas donde están gran parte de las víctimas y entrevistaron a 246 personas», reiteró.