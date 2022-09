Perú | Williams: «Perú no merece tener autoridades corruptas»

Habría un gobierno dictatorial si congreso no fiscaliza, señala

El presidente del Congreso, José Williams, participó de la sesión solemne por el aniversario de los 200 años de instauración del Parlamento. Durante la ceremonia, que contó con la presencia de la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, y del primer ministro, Aníbal Torres, Williams ofreció un discurso en el que enfatizó que Perú no merece que sus autoridades se encuentren vinculadas a actos de corrupción.

«El Perú no merece autoridades vinculadas en actos de corrupción. Nuestra historia tiene el ejemplo de la integridad moral de nuestros héroes y mártires, en cuyo homenaje seguiremos trabajando. Tenemos que volver a la grandeza de los peruanos cuyo paso por la gestión pública fue honesta y transparente. Vamos a insistir en la lucha frontal contra la corrupción venga de donde venga», dijo el titular de la Mesa Directiva.

Asimismo, destacó la importancia de la labor de fiscalización del Parlamento para que los actos de corrupción no pasen inadvertidos.

«El Congreso tiene una atribución muy importante que es la fiscalización. Sin fiscalización el poder no tendría contrapeso y los actos de corrupción pasarían inadvertidos. Sin fiscalización la democracia se convertiría en una forma de gobierno dictatorial y no tendríamos la posibilidad de censurar a funcionarios que cometen actos de corrupción o no están a la altura del cargo», agregó.

Williams precisó que la crisis política se debe, en gran medida, a la incapacidad del Gobierno. No obstante, reconoció que la ciudadanía considera que el Congreso no está a la altura y se comprometió a recuperar la imagen del Legislativo.

«(A pesar de que) es necesario decir que la incapacidad gubernamental ha llevado muchas veces a intentar culpar al Parlamento de los males del Perú, tenemos que reconocer también que hay una crítica válida, que debe ser escuchada, que viene, sobre todo, de los ciudadanos que no sienten que su Congreso está a la altura. Por eso, recuperar la imagen del Poder Legislativo es fundamental para acercarnos otra vez al pueblo y ser dignos de obtener su representación. Ese debe ser un compromiso de los 130 congresistas y de todas las bancadas», aseveró.