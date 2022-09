Protestarán este jueves para exigir aumento de pensión

El dirigente de pensionados y jubilados Edgar Silva anunció que marcharán en todo el país este jueves, para exigir aumento de la pensión que en abril fue fijada en 130 bolívares: antes eran 30 dólares, ya hoy son unos 16 dólares.

«El movimiento de pensionados tomó las calles el 9 de marzo, a raíz de las condiciones socioeconómicas. En marzo las pensiones de 130 bolívares eran 30 dólares mensuales, 1 dólar diario, ahora son 16 dólares al mes, 0,50 dólares diarios. Esto nos mantiene en una situación de pobreza extrema que le prohíbe a los pensionados del Ivss comprar alimentos y medicinas”, declaró a Vladimir Villegas este lunes.

«La protesta busca conseguir la respuesta al documento que entregamos el 9 de marzo. Fuimos al Ministerio del Trabajo el 26 de abril, el documento lo firmó el ministro que salió, Jóse Ramón Rivero. Ahora, Francisco Torrealba tiene en sus manos este documento, no han dado respuesta, por ello ahora vamos a la Vicepresidencia de la República, para que la vicepresidenta Delcy Rodríguez le dé respuesta, estamos siguiendo los caminos regulares», destacó.

El documento plantea las pensiones homologadas al costo de la canasta básica familiar, y en segundo lugar la restitución del pago a los pensionados en el exterior. Han pasado 7 años desde que el gobierno le suspendió el pago de las pensiones del Seguro Social, que es vitalicia.

“Nosotros no nos hemos reunido con el gobierno porque no nos han recibido. Estamos exigiendo que se sienten con nosotros, que se restablezca la comisión de alto nivel que existía en 1999 al 2007, donde resolvimos numerosos problemas. Si el gobierno no nos permite movilizarnos habrá forcejeos, aunque el gobierno ha flexibilizado la represión a los sectores sociales en la calle. Pero tiene una represión selectiva cuando va a buscar líderes sindicales a sus casas».