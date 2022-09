«Horas de lluvia nos revivieron todos los miedos»

1466229

La Guaira.- Luis Eduardo, un niño de unos diez años, se asomaba con los ojos bien abiertos al cauce de la quebrada Mapurite. «Chamo, ¿tú no te despertaste con los truenos? Eran fuertes y después de los truenos el trancazo de los carros. Yo no pensaba que el agua podía llevarse un carro. ¿Tú lo sabías?», preguntaba a otro niño que veía cómo vecinos y funcionarios de organismos de seguridad entraban a la cuenca de la quebrada, que divide geográficamente a las parroquias Maiquetía y La Guaira del estado Vargas y que atraviesa el sector La Chivera, una barriada popular cuyo acceso está a escasa distancia de la avenida Soublette, para sacar dos vehículos enterrados entre desechos y agua de lluvia.

Fue allí, en La Chivera, donde dos automóviles estacionados fueron llevados por el agua hasta el fondo de la quebrada. Una corriente intensa, producto de las lluvias que se registraron entre las 3:00 y 6:00 am de este jueves 22 de septiembre.

La imagen de La Chivera se hizo viral a través de un vídeo que grabó un vecino. Un vídeo que se repetía en las redes sociales para mostrar lo que las lluvias habían ocasionado en el litoral central. Tres horas de lluvia. Tres horas que despertaron a muchos. Tres horas que trajeron malos recuerdos.

«Estas lluvias nos hicieron revivir los malos recuerdos de 1999. En ese momento hubo mucho daño en las viviendas. En esta ocasión no. Fueron solamente los carros y algunas inundaciones. Pero estábamos asustados«, relata Milagros Blanco, vecina de La Chivera, quien recordó cómo, tras 1999, muchos se vieron obligados a abandonar sus viviendas, por el anuncio de ser declarada la zona de alto riesgo, cosa que no sucedió y poco a poco volvió a ser habitada.

La barriada popular fue este 22 de septiembre, una de las zonas más afectadas por las lluvias registradas en la madrugada de este jueves. Vecinos reconocen que la falta de conciencia ambiental se sumó al abandono gubernamental para crear el caos.

«Este barrio se levantó rodeando la quebrada Mapurite, que tiene años canalizada. El problema es que no se le hace mantenimiento. Y para completar, muchas personas toman la pantalla como vertedero de desechos. En la parte de arriba, eso está saturado, porque la gobernación y la alcaldía dicen que no hay máquinas para limpiar. Entonces llueve con fuerza y pasa esto. La lluvia arrastra todo a su paso y hasta los carros, que se estacionan en esa parte, que sabemos, es parte de la cuenca, porque no hay otra opción», relata Carlos Mayora.

En La Chivera, en La Guaira, los vecinos aseguran que las lluvias de la madrugada del jueves «revivieron viejos miedos» | Foto: Cruz A. Sojo Los vehículos arrastrados por la lluvia fueron sacados de la quebrada Mapurite entre vecinos y funcionarios de organismos de seguridad | Foto: Cruz A. Sojo

Pero tras la lluvia, maquinarias pesadas llegaron a La Chivera. Funcionarios liberaron la obstrucción de los drenajes inferiores y otros equipos ayudaron con grúas a remover los vehículos y sacarlos del cauce.

«Uno se acostumbra a la lluvia. A lo que uno no se acostumbra nunca es al miedo a la lluvia. O a pensar que la lluvia te va a causar daño. Yo, sin embargo, lo presentí y cuando el aguacero se puso rudo saqué la camioneta y busqué dónde pararla. Claro, tampoco hay muchas opciones. Aquí te daña el agua, en la vía, los malandros, que te desvalijan el carro. Nunca es fácil», agrega Francisco Salazar.

Por lo pronto y ante el anuncio de nuevas precipitaciones, los vecinos de La Chivera estarán atentos. Esperan no pasar otra noche con miedo.

Nadeska NoriegaGran Caracas

