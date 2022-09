Nueva Esparta | Coordinadora de Pensionados y Jubilados exige atención a la Defensoría del Pueblo

Miembros de la Coordinadora de Pensionados y Jubilados de Nueva Esparta se presentaron hoy ante la Defensoría del Pueblo, en La Asunción, para exigir que cumpla su funcion protectora e investigue porqué otras instancias no reconocen la crisis de los trabajadores y pensionados.

La Defensora Geisha Camacaro, recibió la comunicación y aseguró haría las gestiones ante su oficina nacional.

En el documento entregado los trabajadores, jubilados y pensionados exponen, «hasta la fecha de esta comunicación no hemos obtenido respuesta ni del IVSS ni del MPPPTSS, nos estamos dirigiendo a Usted, autoridad superior competente de ambos organismos señalados anteriormente, con la finalidad de ponerla en conocimiento de nuestras exigencias.

Durante esta larga espera, a los pensionados del IVSS se nos deteriora la calidad de vida, pues no es un secreto para nadie que el alto costo de alimentos, medicinas y servicios en nuestro país están dolarizados y no pueden ser cubiertos con 130 bs mensuales ni con eventuales bonos que no llegan a la totalidad de los pensionados.

Ante esta emergencia social, estamos solicitándole con la urgencia del caso una reunión para atender las demandas de nuestro sector de pensionados y jubilados con la prontitud que la situación de precariedad que padecemos y amerita».

La acción respalda una similar a nivel nacional, en la que advierten a la Vicepresidencia que es urgente que el Ejecutivo Nacional aumente la Pensión Mínima vital de acuerdo al costo de la Canasta Básica, parámetro establecido en el artículo 91 de nuestra CRBV.

«Los Pensionados exigimos justicia social porque ya no aguantamos más estas precarias condiciones de vida».

Luis Castro, presidente de Fetaresparta, dijo que la reciente devaluación del bolívar en un 40% desmontó la campaña de que la economía venezolana está mejorando y ratifica la crisis de los trabajadores.

Lamentó que la migración sigue en aumento y los niños se quedan con unos abuelos que no tienen como mantenerlos.