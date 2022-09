Nueva Esparta | Mas de un año tiene bote de aguas servidas en Guatamare

Para los habitantes del sector La Aguada en Guatamare, municipio García, es insólito que un bote de aguas servidas tiene más de un año y no es atendido.

Aseguran estar desesperados por los olores nauseabundos que invaden toda la zona, pero además advierten serios daños en la salud y el ambiente.

Alexis Villarroel, uno de los representantes de las 20 familias que habitan la zona, informó que se han enviado comunicaciones a las autoridades y han hecho caso omiso.

Una de las promesas fue enviar el camión vactor y aun lo están esperando.

Por su parte, la señora Zurama Villarroel, destacó las consecuencias en materia de salud.

«Tenemos niños con vómito, diarrea, enfermedades de la piel, es terrible», dijo, recordando que el bote tiene más de un año y cada vez fluye más agua porque se concentra la basura cuando llueve.

Tambien señalan daños ambientales porque el agua corre justo donde inicia el parque Guatamare, y riesgos en la vía porque está en plena curva.

Al respecto Luis Millán, otro habitante manifestó, » yo no puedo creer que por aquí no pase el Gobernador, no puedo creer que en un año no haya pasado el alcalde».

Advierten que a unos 20 metros está una de la estación de bombeo de aguas blancas, por lo que la hidrológica, responsable también del sistema de aguas servidas debería actuar con urgencia.

Mas de un año tiene bote de aguas servidas en Guatamare

