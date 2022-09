¿Qué está pasando con los migrantes venezolanos enviados a ciudades santuario en EE.UU?

En agosto de 2022, 55.333 migrantes de Venezuela fueron encontrados en la frontera de Estados Unidos con México, de acuerdo con el comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza. El aumento del número de connacionales que entran por pasos ilegales ha aumentado y afecta a las entidades receptoras, cuyas autoridades han enviado a los desplazados hacia otras jurisdicciones en más 200 autobuses que, al menos al estado de Texas, le ha costado 12 millones de dólares

En Estados Unidos, el pasado 16 de septiembre, 50 migrantes venezolanos fueron trasladados en dos aviones desde Florida hasta la isla privada Martha’s Vineyard, en el estado de Massachusetts, por orden del gobernador republicano de Florida Ron DeSantis, quien ha seguido los pasos de sus pares en Arizona y Texas — dos regiones fronterizas con México al sur del territorio estadounidense desbordadas por las recientes olas migratorias—, también pertenecientes al partido republicano.

DeSantis, Doug Ducey y Greg Abott son funcionarios en las últimas semanas han sido señalados por ONG locales y defensores de derechos de personas migrantes por usarlas como peones dentro del juego político de esa nación. En dos meses en Estados Unidos se celebrarán las elecciones intermedias en el Senado con las que se definirán las cuotas de poder de los dos grandes bandos políticos dentro del organismo legislativo.

¿La razón de la acusación? Han enviado a los desplazados que reciben a bastiones demócratas como Washington, Nueva York y Chicago, por ser las llamadas ciudades santuario —aquellas con políticas diseñadas para proteger de posibles deportaciones o detenciones a los extranjeros indocumentados— y a modo de reclamo a la política fronteriza «blanda» adoptada por la administración de Joe Biden.

Parte del gran conflicto y la razón por la que, en representación de los migrantes venezolanos afectados, la organización Abogados por los Derechos Civiles —basada en Boston, Massachuset—presentó una denuncia colectiva en contra de DeSantis y su secretario de Transporte (Jared W. Perdue) es que el grupo fue llevado a Martha’s Vineyard bajo «falsos pretextos».

No solo se les dijo que su destino sería Boston —cuando no fue así— sino que a muchos se les prometió vivienda y trabajo para cuando llegaran y tampoco sucedió. Otros, de acuerdo con reportes de medios locales, dicen haber entrado en contacto con una mujer llamada «Perla», quien ofrecía regularización migratoria y 200 dólares a los venezolanos para que les ayudaran a reclutar a más connacionales dentro de centros de inmigración. Eso con el fin de que abordaran el avión hacia «estados santuarios» porque presuntamente cuentan con más recursos. A todos se les pedía firmar una exención de responsabilidad e incluso a algunos se les llevó a un hotel mientras esperaban a ser enviados» a Boston».

«Lo que les sucedió a nuestros clientes es similar a la trata de personas, el encarcelamiento falso o el secuestro (…) Esos son todos los tipos de delitos que las autoridades policiales federales y estatales deben investigar», dijo a The Boston Globe Oren Sellstrom, el director de litigios de esa asociación.

La ONG desconoce si «Perla» posee algún tipo de vínculo con los gobernadores republicanos. TalCual solicitó información a la coalición demandante, pero al momento de publicación de este reportaje no había emitido comentarios acerca del alcance de la denuncia.

En un documento alegaron que la denuncia se hizo sobre la base legal de la violación a los derechos de los migrantes, establecidos en la Cuarta y Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, y a la Ley de los Derechos Civiles. Se espera que en un juicio se evalúen los daños punitivos de carácter civil, que implicaría, según sea el dictamen, una indemnización.

«Fueron manipulados, despojados de su libertad, autonomía corporal, debido proceso e igual protección ante la ley, para inducirlos a abordar dos aviones con falsas promesas», se lee en el texto.

María Montoya, abogada especializada en temas de migración, dijo a TalCual que «mientras la coyuntura política se mantenga, en vista de que hay elecciones, se va a ver este juego de los que están a favor o en contra de la migración», la cual, recalcó, es un derecho y no un comportamiento ilegal.

Y es que este tema será clave en los últimos meses no solo porque afecta a los nacionales estadounidenses sino porque también impacta en la comunidad latina migrante que, para la también abogada Irene Valencia, tendrá un peso importante en el voto de las elecciones intermedias.

También el sheriff de Texas del condado de Bexar Javier Salazar dijo en una conferencia de prensa que su agencia abrirá una investigación para presentar una acción legal, pues los migrantes trasladados a Massachuset estaban inicialmente en territorio texano y por lo tanto tiene competencia sobre ello.

«Lo que estamos escuchando es que sienten que les mintieron… eso podría ser un delito aquí en Texas y lo manejaremos como tal», agregó el funcionario.

Additionally, we are working with private attorneys who are representing the victims, as well as advocacy organizations regarding this incident. We are also preparing to work with any federal agencies that have concurrent jurisdiction, should the need arise.

