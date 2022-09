+ VIDEO | Rapero Lil Baby estrena nuevo sencillo del Mundial

«The World is Yours to Take» («El mundo es tuyo»), creado por el rapero Lil Baby, es el tercer sencillo de la banda sonora del Mundial de Qatar 2022 que ha sido publicado, informó este viernes la FIFA.

La canción es un «himno de alto voltaje» cuya melodía incorpora el estribillo del éxito de ‘Tears For Fears’ «Everybody Wants to Rule the World», y, según FIFA, «inspirará a los aficionados a soñar a lo grande a medida que se acerca el partido inaugural» de la cita universal.

Li Baby ha asegurado que esta nueva canción es «muy especial» para él, porque versa sobre el camino recorrido estos años y lo que está por llegar. «Cuando empecé en la música en 2017, lo aposté todo por un sueño que me ha traído hasta donde estoy ahora, y eso es lo que quiero que sientan los aficionados cuando escuchen la canción. Espero que transmita esa sensación que da saltar al césped en un partido del Mundial, de ir a por tus sueños, sean cuales sean», explicó.

‘The World Is Yours to Take’ es el tercer sencillo de la banda sonora oficial del torneo tras ‘Arhbo’ y ‘Hayya Hayya (Better Together)’, y próximamente se publicarán nuevos temas.

La banda sonora oficial del Mundial de Qatar 2022 es una nueva iniciativa liderada por ‘FIFA Sound’ para «unir a artistas, aficionados y jugadores para que compartan su pasión, y combina los lenguajes universales de la música y el fútbol con un resultado espectacular». EFE