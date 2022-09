Anne Hathaway se enamoró del cuatro venezolano en el Carnegie Hall gracias al maestro Jorge Glem

En la reciente presentación del destacado cuatrista venezolano Jorge Glem en el Carnegie Hall de Nueva York, acompañando al multipremiado cantante Jon Batiste, logró la atención de la bella y talentosa actriz Anne Hathaway, gracias al particular sonido del instrumento nacional.

En su cuenta en Instagram, el fundador de C4 Trío, compartió la anécdota, por demás significativa. La musicalidad del cuatro venezolano, presente en los grandes escenarios del mundo.

“Imaginen que se acerca una muchacha muy bonita en el Carnegie Hall y me dice en inglés: ‘¿Cómo se llama tu instrumento musical? Es una de las cosas más bonitas que he escuchado en mi vida”, cuenta Glem, quien respondió: “Cuatro venezolano, like four in spanish”.

Para ese momento, no se había enterado de quién era su interlocutora.

“Me la quedo viendo y descubro al personaje. La gran Anne Hathaway ¡Qué honor! Familia cuatrísca, tenemos una nueva fan de nuestro instrumento nacional. ¡A seguir trabajando duro!”, escribió Jorge Glem.

En un post anterior, el músico venezolano, quien comparte con sus compañeros de C4 Trío una nominación a los Grammy Latinos, expresó su emoción de llevar el cuatro a uno de los teatros más importantes del mundo, el Carnegie Hall, junto a uno de los artistas más importantes de nuestra era, como lo es Jon Batiste, con quien ha pisado ese escenario anteriormente.