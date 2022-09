Benedetti confirma que Conviasa no volará a Bogotá por sanciones

1466870

Caracas.- El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, confirmó este viernes, 23 de septiembre, que la aerolínea venezolana Conviasa no podrá operar la ruta Caracas-Bogotá debido a que está sancionada por la Oficina del Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento de Estado de Estados Unidos.

«Sí, no se puede hacer ese vuelo. Textualmente no se podía recibir la aerolínea porque esta sancionada en la Lista Clinton, exacto, no tiene la aprobación de la Ofac, entonces eso es problema para el que vaya a hacer una negociación con ellos, una transacción bancaria», informó el diplomático.

En declaraciones a la prensa, difundidas a través de videos posteados en Twitter, el exsenador colombiano aseguró que Conviasa ya tiene a la aerolínea que los sustituirá, pero dijo que no puede revelar más detalles al respecto hasta que sea un hecho.

La Lista Clinton es como se conoce a la lista negra de empresas y personas sospechosas de tener relaciones con dinero proveniente del narcotráfico en el mundo.

La inhabilitación de Conviasa ya la había mencionado Radio Caracol. En una noticia publicada este 23 de septiembre recordaron que la aerolínea está incluida en la llamada Lista Clinton, por lo que habría problemas para operar hacia el Aeropuerto de El Dorado, en Bogotá.

Se tenía previsto, gracias al restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela, que este 26 de septiembre se reanudaran los vuelos comerciales. Hasta la fecha, las colombianas Wingo, Avianca, Ultra y Latam son las compañía que están habilitadas para operar hacia Caracas.

Del lado venezolano están en revisión Avior y Láser.

Redacción El PitazoVista_1

