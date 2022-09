Colombia La película ‘Los reyes del mundo’ ganó la Concha de Oro, máximo galardón del Festival de Cine de San Sebastián

¡El cine de Medellín acaba de hacer historia! El largometraje ‘Los reyes del mundo’, dirigido por Laura Mora, recibió este sábado la Concha de Oro en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, convirtiéndose en la primera película colombiana en lograr este premio, el máximo galardón del festival, y uno de los más importantes en el circuito internacional.

Su directora, Laura Mora, recibió el premio acompañada de las productoras de la película, Cristina Gallego y Mirlanda Torres, y de Andrés Castañeda, Cristian Camilo Mora, Davison Flores, Brahian Steven Acevedo y Cristian Campaña, los cinco jóvenes que protagonizan esta historia sobre la amistad, la dignidad y la resistencia, que fue rodada en varias locaciones de Medellín durante el 2021.

“Este ha sido un esfuerzo enorme. Llevamos un año pedaleando con este casting absolutamente maravilloso, con estos chicos que nos han enseñado todo sobre la vida, la dificultad, la belleza. Los últimos cuatro meses para mí han sido especialmente difíciles, así que no saben lo que significa esto para mí. Es un espaldarazo ante la renuncia. Espero que esta película sirva para entablar un diálogo, para tener la posibilidad de pensar en un mundo más justo. He descubierto que el margen es donde está toda la belleza. Estos chicos me han enseñado que la desobediencia es necesaria en un mundo tan difícil, y que siempre, siempre, hay que celebrar la vida a pesar de todo”, expresó Laura Mora durante la ceremonia.

La película cuenta la historia de Rá, Culebrero, Sere, Winny y Nano: cinco chicos de la calle de Medellín, cinco reyes sin reino, sin ley, sin familia, que intentan llegar a la tierra prometida. “Un cuento subversivo y fantástico a través de un clan salvaje y entrañable, que transita entre realidad y delirio. Un viaje hacia la nada, donde pasa todo”, de acuerdo a la sinopsis oficial.

‘Los reyes del mundo’ también hace parte de la iniciativa “Cine Hecho en Medellín”, que es apoyada por la Administración Distrital a través del Festival Miradas, la Cinemateca Municipal, el canal Telemedellín y la Comisión Fílmica. Esta última, además, benefició la película con un Incentivo de más de 80 millones de pesos para su producción y postproducción.

“Recibir el principal galardón del festival de cine más importante de Iberoamérica para la película ‘Los reyes del mundo’ es una maravillosa noticia para la cinematografía colombiana y en especial para el cine hecho en Medellín. Desde la Alcaldía de Medellín felicitamos a las personas detrás de esta película, en especial a su directora, Laura Mora, y a la productora Mirlanda Torres. Para nosotros es un orgullo haber podido acompañar esta película desde la Comisión Fílmica en sus procesos de trámites para el que fue un rodaje complejo en el Centro de Medellín, e, igualmente, desde FilMedellín entregarle un incentivo económico. Gracias al talento de las personas de nuestra ciudad se sigue consolidando, con logros como este, una Medellín de Película”, comentó al respecto Juan David Orozco, coordinador de FilMedellín – Comisión Fílmica.

El día de su estreno en San Sebastián, el miércoles 21 de septiembre, ‘Los reyes del mundo’ recibió una ovación de varios minutos luego de su proyección en el Auditorio Kursaal (el más importante del evento), que además marcó el regreso de un largometraje colombiano a la competencia oficial del festival, 18 años después de que ‘Sumas y Restas’, de Víctor Gaviria, fuera estrenada en esta misma sección.

La espera no será tan larga para ver ‘Los reyes del mundo’ en el país. La película, el sexto título del año de la iniciativa Cine Hecho en Medellín, se estrenará en salas nacionales el próximo jueves 13 de octubre.

Este premio, además de representar un hecho histórico para el cine colombiano, también consolida el talento de “Primavera Audiovisual” de Medellín, que solo en los últimos años ha recorrido el mundo entero con películas como ‘Amparo’, de Simón Mesa Soto, ‘La ciudad de las fieras’, de Henry Rincón, o ‘Cantos que inundan el río’, de Germán Arango, entre otros.

Por: 30 Minutos

Autor: Javier Arboleda

Fecha de publicación: 2022-09-24 19:17:18

