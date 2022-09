Ocariz propone que servicios públicos sean manejados empresa privada

El dirigente nacional de PJ Carlos Ocariz aseguró que para tener servicios públicos de calidad y eficientes es necesario las empresas deben ser manejadas por capital mixto: privado y el Estado.

«El servicio público más caro es el que pagan los venezolanos, el de la ineficiencia, ese que no existe. En este sentido, proponemos que sean manejando bajo capital mixto, es decir, entre la empresa privada y el estado. Un alto porcentaje de venezolanos cree que es vital pagar por un servicio óptimo y solidario que se adapte a las necesidades del cliente», declaró en Petare según nota de prensa.

Ocariz refirió a que hace años, Venezuela tenía sistema eléctrico fuerte y acueductos al día, gracias al pago y a la inversión que se hacía.

«Ahorita usted ve que no hay capacidad de recuperación en ningún área de servicios públicos, es un abandono absoluto. Hay estados donde pasan semanas sin luz, sin agua, teléfono y gas».

Sin embargo, aclaró que no está hablando de privatizar al 100%. «Hay países del mundo donde este esquema funciona perfectamente, esto no se trata aumentar tarifas, no, esto consiste en rehabilitar los servicios e ir mejorando.Nuestro pueblo paga mensual mucho más por llenar sus tobos de agua, que por su factura de ese servicio a futuro».