Perú | Perú se acerca a China gracias a la empresa Three Gorges Corporation

China yangtze power co. (cypc) junto con luz del sur celebraron festival del medio otoño

El sábado 10 de setiembre de 2022, China Yangtze Power Co., Ltd., (CYPC) junto con Luz del Sur y otras empresas de China Three Gorges Corporation (CTG) en Perú, celebraron el Festival del Medio Otoño.

El Festival del Medio Otoño, también conocido como Festival de la Luna, es una de las fiestas anuales más importantes de China. En esta ocasión, CYPC lo celebró con el tema “De la mano con la empresa Three Gorges Corporation, nos acercamos a China”.

Los trabajadores peruanos y sus familiares, así como otros representantes de la comunidad, fueron invitados a visitar las empresas del grupo CTG en Perú, y a interactuar con los empleados chinos y extranjeros de Luz del Sur, del proyecto de la Central Hidroeléctrica de Chaglla y de la obra en ejecución de San Gabán.

La celebración de esta popular festividad china fue motivo de reunión y confraternidad, en la que también se degustaron los Pasteles de Luna, dulces chinos que se consumen tradicionalmente en el Festival del Medio Otoño. Asimismo, compartieron shows de talentos, celebrando juntos y saboreando el encanto de la cultura china.

El Embajador de China en Perú, Song Yang, envió un video grabado especialmente para expresar sus deseos festivos a los participantes de este evento de confraternidad, a través del cual hizo un llamado a impulsar el mayor intercambio y cooperación entre China y Perú. Los representantes de CTG y el señor Mario Gonzales, CEO de Luz del Sur, saludaron y transmitieron sus mejores deseos a todos los amigos chinos y extranjeros que participaron en el evento de manera presencial o virtual.

En este evento, algunos de los empleados y familiares de las empresas de CTG en Perú, Luz del Sur y otros representantes de la comunidad, ofrecieron presentaciones especiales a los invitados. A la celebración, también fue invitada la señora Luciana Lyu, artista china que demostró el arte del recorte de papel, artesanía popular y tradicional de China.

Como una de las empresas más importantes en la industria energética de Perú, Luz del Sur ha venido cumpliendo activamente con sus responsabilidades sociales, tales como asistencia comunitaria y protección ambiental, así como ayudando a familias de bajos recursos y a estudiantes afectados por la pobreza. En torno a la celebración del Festival del Medio Otoño, Luz del Sur hizo entrega de pasteles de luna y libros de mitología china a profesores y alumnos de una escuela de su comunidad, con el fin de promover el intercambio cultural entre China y Perú, además de compartir la tradición del Festival del Medio Otoño y llevar alegría a niños de un sector vulnerable del país.