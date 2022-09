Piedras Negras, en Nueva Esparta, problemas que enfrentan

No es solo el deterioro de la vialidad, sino también problemas de aguas negras, inseguridad y de limpieza enfrentan los habitantes del sector Piedras Negras en La Guardia, municipio Díaz. Se sienten cansados por vivir en estas condiciones que desmejoran la calidad de vida.

Rafael Zabala, habitante de la localidad, señaló que todos en el sector se ven afectados por las aguas negras que se desbordan de la estación de bombeo, la cual dejó de funcionar desde hace mucho tiempo.

«Esos olores de aguas servidas son matadores, se meten dentro de las casas. Uno no puede ni sentarse a comer porque se le revuelve el estómago. Eso no es tener una calidad de vida, aquí no sabemos lo que es vivir bien desde que dejaron de funcionar los servicios en su totalidad», expresó Zabala.

¿Qué enfrentan en este sector de Nueva Esparta?

El problema de las aguas servidas también desata la aparición de plagas. Comentaron los vecinos que a toda hora se sienten perseguidos por los mosquitos, a riesgo de recibir una enfermedad a través de una picadura.

La angustia de la comunidad aumenta con el deterioro de la vialidad. La carretera está dañada, muchos huecos en la vía, y son pocas las esperanzas que tienen los habitantes de esta localidad de que algún día la arreglen.

«La carretera está vuelta nada, por aquí los carros sufren para pasar y el que va en bicicleta también. La plata que le envían a los gobernantes no alcanza para el municipio Díaz, porque nos tienen en olvido». Así lo indicó Emilio Velásquez, habitante del sector.

La inseguridad es otro asunto delicado, atracan a cada momento. A los delincuentes no les importa el lugar para cometer fechorías y hacerle daño a las personas que de día a día salen a trabajar para conseguir con esfuerzos sus cosas.

Ante esto, Mercedes Millán, residente de Piedras Negras, dijo que «este es un pueblo donde se le justifica todo a los delincuentes. Si roban salen los familiares del malandro a decir que lo hizo por necesidad, pero lo que no ven es que uno por tener necesidad sale a trabajar para ganarse decentemente el dinero y poder llevar la comida a la casa, nada justifica la delincuencia, y ojalá que aquí en la población existiera la presencia de cuerpos de seguridad verdaderamente comprometidos, que ataquen la delincuencia».

¿Cuál es la actual situación de la Estación de Bombeo en el sector Piedras Negras en Nueva Esparta?

Sigue sin funcionar porque las bombas no han sido reparadas. Los vecinos manifestaron que las aguas negras no reciben el tratamiento adecuado. Explicaron que van directamente a la laguna de La Salina en El Palotal, generando un foco de contaminación ambiental.

Alrededor de 10 familias que viven justo al lado de la salina y a la base de misiones, se ven afectadas directamente.

Las salidas de agua de las salinas están llenas de monte, a simple vista parece una jungla con un montón de manglares en medio de aguas negras.