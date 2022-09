Colombia La bancada Conservadores de Vida, se declara PRO VIDA Y defensor de la iglesia católica

La bancada de Conservadores de Vida, integrada por el Senador Nicolás Albeiro Echeverry A y el Representante a la Cámara por Antioquia – Andrés Felipe Jiménez Vargas, en un comunicado rechazaron, el sentimiento de persecución e indolencia frente a las distintas propuestas en materia económica y tributaria que afectarían el desarrollo social, de las actividades propias de la iglesia.

Dando cita al articulo quinto y once de la Constitución Política, como también a los principios católicos y de la familia, señalaron ser una bancada PRO VIDA respaldando garantías por los seres sintientes, el no aborto y no a la pena de muerte.

“Somos ciudadanos, se aceptan y se acatan las normas, pero cómo católicos practicantes defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, señala el comunicado.

Frente a las distintas propuestas en materia económica y tributaria que afectarían el desarrollo social, de las actividades propias de la iglesia, solicitaron que se realizara un análisis más concienzudo y técnico sobre los gravámenes a la función social y espiritual de la Iglesia Católica.

