España | «No he sentido el dolor ese que te llega a la cabeza»

Marc Márquez ha conseguido un grandísimo resultado en Japón tras acabar cuarto después de pasar a Oliveira en las últimas vueltas. El ilerdense se ha quedado a las puertas del podio pero ha valorado positivamente el resultado. Aunque lo más importante es que el brazo ha aguantado perfectamente y no ha sentido «el dolor ese que te llega a la cabeza», lo cual le ha permitido terminar atacando, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo.

«El fin de semana en general me ha dejado muy buen sabor de boca, incluso mucho mejor que en Aragón, en donde fui bien. Allí también la vuelta rápida en la clasificación estuvo bien, aunque acabé decimotercero, pero salía solo, cosas que antes no podía hacer y que poco a poco voy haciendo, aunque aún me queda. La sensación del fin de semana ha sido muy, muy buena, pero es cierto que tenemos que ser realistas y que en un fin de semana totalmente seco en todas las sesiones creo que la posición no hubiese sido esta sino un pelín más atrás, pero han sido las mismas condiciones para todos. Nos hemos sabido adaptar bien y, sobre todo en la carrera, he sido constante de principio a fin, sin inventar. Cuando he visto en la primera vuelta que he tenido un problemita, que he podido solucionar cambiando el mapa, y estaba quinto, he dicho: «Pues no inventamos». Si hubiese estado delante, a lo mejor intentas apretar un poco más, pero he visto que me costaba adelantar, que me costaba acercarme a Oliveira y eso ha hecho que hiciese la carrera entera. Hacía mucho tiempo que no podía atacar al final, y era al revés, que siempre me atacaban a mí».

Problema del inicio

«Bueno, prefiero que se quede internamente. Al final Honda me defiende a mí y yo tengo que defender también a Honda. Creo que ha sido una confusión, pero lo bueno es que lo he sabido solucionar rápido porque me lo habían explicado muy bien y saliendo de la curva dos en la primera vuelta lo he solucionado y a partir de ahí ha comenzado mi carrera».

El brazo

«Se habla muy poco, casi con el único que hablo del brazo es con Alberto (Puig), porque él es el que más ha estado en el día a día, previo a la operación y después de la operación, y es el que ahora también está muy encima para ver la evolución y para tenerme controlado. Alberto en eso sabe un rato y le estoy muy agradecido por ello, entonces no se habla dentro del box ,pero no se habla si no les digo yo que ‘esta curva y esta no las comparéis, porque no serán iguales, porque tengo limitación’. Aquí, por ejemplo, en la entrada a meta decía que aquí no me pidieran nada porque la hacía como podía. En las otras curvas lo puedo hacer y aquí sé las dos o tres curvas en las que voy más justo. También se lo dije después del FP1 y ya cuando planeas pues decido yo. Así, en el warm up no se hace entero, se hace una parada en medio para irme guiando un poco. No empiezo los fines de semana gestionando, sino que los empiezo y voy donde llegue».

Mejora en el brazo

«Es un proceso largo, de Aragón a aquí no he notado prácticamente mejoría pero si lo he hecho no me doy cuenta. Ahora mismo estoy aquí hablando y no me toco el brazo. Si duele algo inconscientemente te lo vas tocando. En la rueda de prensa de ayer me lo iba tocando un poco, estirando. El brazo ha estado rotado y ya no es sólo los músculos, es que hay nervios dentro que se van estirando y cuando el músculo se corrige se vuelven a contraer. Los médicos me han dicho que es todo un proceso».

«No esperaba terminar tan bien. En Aragón sí que esperaba terminar bien, pero aquí no esperaba terminar tan bien y poder atacar en las últimas vueltas. Sí que hay síntomas, porque el brazo izquierdo se me ha puesto como una piedra porque seguramente de alguna manera he ido compensado con el brazo izquierdo, pero el brazo derecho ha acabado bien y sobre todo no he sentido el dolor ese que te llega a la cabeza, que ya ni la adrenalina lo suple. He sentido pues cuando vas en bici y en las últimas vueltas ya no puedes, un brazo lento pero que sabía lo que hacía».

¿Le ha costado adelantar a Oliveira?

«No, no me lo he pensado mucho. En el warm up me caí en esa curva y en la primera vuelta no he querido inventar, además, no iba cómodo porque tenía ese problemita. Luego, durante la carrera he ido cogiendo confianza y también las sensaciones y tenía claros dos puntos de adelantamiento, pero el más seguro era ése. No sé cómo han sido los adelantamientos de los demás, pero tienes que adelantar agresivo con estas motos, sino es casi imposible una frenada larga, porque es muy fácil perder la curva, perder el radio de la curva y te vuelven a pasar saliendo».