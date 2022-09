Privados cumplen el plan olvidado de Pdvsa: llevar gas directo

La suerte de privatización de los servicios públicos en Venezuela se acentuó en el último año, pero de forma desordenada y sin reglas claras. Hasta la fecha, son pocos los organismos que supervisan los trabajos y no se cuenta con información oficial sobre cómo es la participación del sector privado en el área. TalCual presenta, a partir de este reportaje, un seriado sobre cómo la propia ciudadanía tiene que resolver la carencia de servicios como aseo, electricidad, agua y telecomunicaciones en todo el país, ante la poca efectividad del Estado para resolver esta problemática. En esta ocasión, se muestra el auge de empresas privadas que están cumpliendo con la meta olvidada de Pdvsa de llevar gas directo a más hogares venezolanos

«¿Necesita gas directo? ¿Tiene fugas de gas? Tranquilo, nosotros nos encargamos. Somos su mejor decisión». Así se desprende de un anuncio en redes sociales de una empresa privada que ofrece servicios de asesoría, instalación y mantenimiento de gas doméstico en Caracas. El ofrecimiento de llevar el combustible de manera directa al hogar o al comercio es un alivio para muchas familias que decidieron no depender más del gas en bombona, de la escasez y del aumento en el precio de los cilindros.

Esta oferta se suma a muchas otras iniciativas privadas que han surgido en Venezuela en los últimos años, para resolver las deficiencias de los servicios públicos como aseo, electricidad, agua, telecomunicaciones y hasta del transporte. Como una especie de privatización, más empresas aparecen como salvavidas y hasta forman gremios, con la finalidad de atender en bloque, las diferentes fases que deben cumplir las compañías del Estado.

En Caracas, varias empresas han incrementado su participación en el negocio de llevar gas directo residencial y comercial, además de gas industrial. Actividad que dejó de ser una obligación para Pdvsa Gas, que en el pasado se puso como meta llevar gas directo a más hogares venezolanos.

Para ello era necesario ampliar la red de tuberías en todo el país. De acuerdo a cálculos de expertos en el área dados en 2020, el financiamiento para masificar el gas directo a por lo menos 65% de las viviendas en un período de 10 años ascendía a 1.000 millones de dólares, recursos que Pdvsa no invirtió en la época de la bonanza petrolera y que ahora se le hace cuesta arriba debido a la crisis de la industria.

Rubén Pérez, consultor senior en materia de gas natural y energía, explicó que hay muy pocas ciudades en Venezuela con redes de gas, por lo que el país no cuenta con un mercado tan desarrollado como otras naciones de la región, entre ellas, Colombia y Perú.

«En cada ciudad de esos países existen dos o tres empresas privadas que acometen trabajos de distribución del gas natural con sus regulaciones y reglas claras», indicó Pérez.

El gas directo tiene ventajas sobre el gas de bombona: es más barato, seguro y confiable, ya que el servicio es continuo y no requiere de transporte como el cilindro que viaja de un lado a otro. Es por ello que el Proyecto de Gasificación Nacional, creado en 2006 por Pdvsa, planteó que las familias tenían que lograr «un ahorro sustancial al usar cocinas de gas en vez de artefactos eléctricos, contribuyendo con la racionalización del uso de la energía eléctrica», según se desprende de una nota de prensa de la estatal.

Este plan dejó de ser prioridad para la industria durante la presidencia de Hugo Chávez y bajo la gestión de Rafael Ramírez como presidente de Petróleos de Venezuela (funcionario que venía de la empresa estatal Enagas), al dársele más importancia al crudo pesado y extrapesado de la Faja del Orinoco.

Luego, las modificaciones legales para el negocio petrolero y gasífero desincentivaron la inversión, mientras que la crisis de la industria tras la recesión económica y las sanciones de Estados Unidos, terminaron de complicar la situación. Al final, los afectados son los ciudadanos que en su mayoría no cuenta con el servicio de gas directo.

Tras una severa escasez de gas en bombonas en los años 2018 al 2021, la población aún continúa padeciendo de la falta del combustible.

Según el último reporte publicado por el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos (OVSP) en mayo de 2022, el 39,3% de los usuarios consultados por esta ONG dijo que la frecuencia de recarga de bombonas individuales y residenciales que recibe es insuficiente, siendo las ciudades más afectadas Valencia, San Cristóbal y Ciudad Bolívar. Esta situación, indicó, «no cubre sus necesidades básicas».

El servicio de gas doméstico fue reportado como el tipo de energía más utilizada para cocinar por los ciudadanos consultados por el OVSP en las urbes de Caracas, Mérida, San Cristóbal, Valencia, Ciudad Bolívar, Porlamar, Barquisimeto, Punto Fijo, Barinas, San Fernando de Apure y Barcelona, «representado por 95,3% de respuestas. De este grupo, el 81,7% utiliza bombonas individuales o residenciales y el 18,2% la modalidad de gas directo».

Es este el gran porcentaje de hogares venezolanos que no se benefician del gas directo hasta su cocina y que padecen del servicio irregular que provee Pdvsa Gas Comunal, el ente encargado de su distribución.

Según los últimos números disponibles sobre gas licuado de petróleo (GLP) la producción se ubica en 26.000 barriles diarios, lo que cubre un poco más del 50% de la demanda de la población que está en 40.000 barriles diarios. «La distribución ha mejorado, pero la calidad del gas sigue siendo muy baja y continúan los problemas operativos que impiden mejorar la producción», señaló Rubén Pérez.

Por otra parte, de acuerdo a fuentes del sector, solo 20% de los 15 millones de cilindros con lo que se cuenta hoy son aptos, mientras se incrementan los accidentes por la explosión de los mismos debido a la falta de mantenimiento o de reposición, lo que ha convertido a Venezuela en uno de los países con más incidentes de este tipo.

Varias son ya las empresas que ofrecen el servicio de llevar gas directo a los comercios y residencias ubicados en Caracas, Miranda y Carabobo. Entre sus tareas realizan la instalación, mantenimiento, acometidas y derivaciones de las tuberías por donde pasa el combustible. Luego de una visita al lugar para decidir cómo será el proyecto, se pasa el presupuesto al cliente y, si es aceptado, comienzan los trabajos. En caso de ser necesario, rompen calles para llevar la tubería adonde tenga que ir y hasta medidor instalan.

Omar Flores, gerente general de TecniproGas, aseguró que cuentan con todos los permisos para ejecutar este tipo de trabajos tanto de Pdvsa como de las alcaldías. Esta empresa ha realizado 4.500 instalaciones de servicios de gas y más de 100 adecuaciones a gas directo.

La visión de la empresa es «ser una organización reconocida en el ámbito nacional en el manejo de Proyectos de Gasificación Nacional, aplicando los más altos estándares de seguridad y calidad, y brindar apoyo para el fortalecimiento de programas en materia gasífera», según se desprende de su cuenta en la red social Instagram.

Estas compañías también atienden fugas de gas en viviendas, comercios e industrias, las cuales han sido recurrentes en los últimos años. Por otra parte, algunas tuberías por donde pasa el combustible han tenido daños y no han sido reparadas por Pdvsa, mientras que otras han tenido que clausurarse.

Hasta ahora, se lograron identificar cuatro compañías de este tipo que ofrecen sus servicios en Caracas y zonas aledañas. Una consulta en una de ellas destaca que los gastos mínimos para la instalación del servicio rondan los 300 dólares en adelante, todo dependerá de la magnitud de los trabajos a ejecutar, de la mano de obra y materiales.

En su página web, Pdvsa Gas informa a los clientes dónde acudir para la solicitud de servicios, especialmente el de instalación de gas directo. De acuerdo con la publicación, existen 16 compañías, la mayoría de ellas ubicadas en el estado Zulia y solo una en Anzoátegui y otra en Caracas (Domegas). Sin embargo, no dan cuenta de los nuevos proveedores privados de este servicio, a los cuales se les ha otorgado la autorización para operar.

Pdvsa Gas Comunal se encarga de la distribución de gas metano y GLP en el sector doméstico y comercial. Este organismo está encargado de otorgar permisos para actividades como la recolección, procesamiento, industrialización, transporte, distribución y comercialización del gas. Mientras que el Ente Nacional del Gas (Enagas) tiene entre sus principales funciones la regulación del mercado.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos y su reglamento se permite que el sector privado participe en todos los eslabones de la cadena de valor del gas natural hasta 100%: exploración, producción, procesamiento, almacenamiento, transporte (gasoductos), distribución y comercialización. No obstante, solo está permitido ejecutar uno de estos eslabones.

Rubén Pérez recordó que no se puede hablar de privatización per se del sector, ya que Pdvsa no ha vendido activos o parte de su infraestructura. Agregó que lo que sí es un hecho es que las empresas privadas están aumentando su servicio en zonas donde antes no había redes de gas directo. «Es un sistema mixto donde hay una operadora privada y otra pública. Al final, Pdvsa vende el gas al privado que ejecutó los trabajos para llevar el servicio de manera directa».

Domegas era la única empresa privada que distribuía y comercializaba el gas doméstico en Caracas, pero su rango de acción sigue siendo limitado ya que solo atiende a zonas del suroeste de la capital. «Domegas pone al servicio de urbanizaciones, alcaldías y gobiernos regionales su experiencia de más de medio siglo para el diseño y administración de redes de distribución de gas natural por tuberías», señala la compañía.

Años atrás eran muy pocos los casos de privados que ejecutaron trabajos de acometida para llevar el gas directo tanto en la capital como en otras ciudades del interior. Pero Domegas, compañía 100% venezolana y con más de 50 años de operaciones, comenzó a tener competencia.

En el municipio Libertador de Caracas también ofrece sus servicios la Asociación Cooperativa Servicios Gerwin Gas, R.L. «La extensión de gas doméstico lo hacemos posible si tienes una red de gas cerca, podemos hacer una visita técnica y así ver cómo te podemos ayudar. Seguimos trabajando para el cliente según su necesidad», señala la empresa en sus redes sociales.

¿Qué dicen las normas Covenin?

Los trabajos que se ejecutan para la instalación de sistemas de tuberías de gas doméstico e industrial están también reguladas por las Normas Covenin (Comisión Venezolana de Normas Industriales). En primer lugar, la norma 928 establece que «deben ser dimensionados con una capacidad suficiente para cubrir la demanda, de tal manera que cada equipo cuente con el flujo y la presión necesaria para su funcionamiento. Se debe dimensionar los sistemas de tuberías para gas metano, tomando en consideración el posible cambio del tipo de gas a ser suministrado».

Debe cumplir igualmente con las medidas de presión operativa para edificaciones residenciales e industriales que allí se detalla. Es por ello que señala que las tuberías y accesorios deben estar libres de obstrucciones y defectos en su estructura y rosca. Mientras que los defectos en la tubería o los accesorios no deben repararse, sino descartarse y reemplazarse.

Sobre la ubicación de los medidores establece, entre otros puntos, que deben ubicarse en casetas, gabinetes o recintos. Es decir, no deben ubicarse en sótanos, vías de escape, núcleos de escaleras o donde puedan estar sujetos a vibración excesiva, inundación, impacto de vehículos o corrosión.

Igualmente deben ubicarse, como mínimo, a tres metros de distancia de las fuentes de ignición, y las puertas de las casetas, gabinetes o recintos donde se ubiquen los medidores deben pintarse en color amarillo y tener la inscripción en color rojo de manera que se destaquen las palabras: Gas, nombre de la empresa distribuidora y números de teléfono en casos de emergencia.



