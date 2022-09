Liberan a familia venezolana secuestrada en la frontera entre México y EEUU

Lo que tenía como destino un reencuentro familiar y la búsqueda de nuevas oportunidades, se convirtió en casi una semana de cautiverio y angustia para los residentes de Barinas.

Carlos Ospina, Claudia Rivero Verde de 34 años de edad y sus dos hijas de 10 y 12, quienes habían sido secuestrados en la frontera de México y Estados Unidos el pasado 16 de septiembre, según relató la madre de la joven, de manera extraoficial, se conoció que la familia de la urbanización Rodríguez Domínguez en la ciudad capital, fue liberada en el país azteco y ya se encuentran en manos de migración de EEUU.

Los esposos comerciantes con las dos niñas, se habían ido hace aproximadamente 10 días a la capital de Colombia para viajar con un paquete aéreo desde Bogotá hacia México. Al llegar allá, un gestor de los llamados «coyotes», los esperaba para trasladarlos al hotel en Ciudad Juárez de donde desaparecieron. Según los recogería en la madrugada para llevarlos a Texas y cuando llegó ya no estaban en el sitio.

La incertidumbre, el temor, la tristeza y la angustia embargaron durante todos estos días a los seres queridos de las víctimas, quienes en medio de la situación permanecían confiados con fe y pidiéndole a Dios por la liberación.

A medida que fue corriendo la noticia por las redes sociales, eran más los que se sumaban a esta petición y a la campaña emprendida de solicitud de apoyo económico para cubrir el pago del rescate de 20 mil dólares, de los cuales ya habían sido cancelados unos 16 mil en dos tandas.

Así lo informó en las declaraciones dadas a medios internacionales el 23-S, la madre de la ciudadana Claudia, Arelys Verde, que después de no saber nada acerca del paradero de su hija, yerno y nietas, recibió una llamada de personas que señalaron tenerlos en su poder y le pidieron un rescate, “me dijeron que los iban a matar, tuve que pagar lo que pidieron y aun así no fueron liberados», lo cual no ocurrió en ese momento.

Ahora el objetivo es poder reunirse una vez que soliciten asilo en la frontera, luego del proceso migratorio./Potencia en la Web.