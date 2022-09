En la oposición hay pesar y vergüenza por Monómeros

El diputado de la AN/2015 José Luis Pirela dijo este lunes que en la oposición democrática hay vergüenza y mucho pesar por lo que pasó con Monómeros, luego de que el gobierno de Maduro recuperó el control de la empresa petroquímica y anunciara órdenes de captura contra 23 de sus ex directivos, todos designados por el parlamento liderado por Juan Guaidó.

En conversación telefónica con ND, Pirela recordó que desde hace más de un año, la Fracción 16 de julio advirtió lo que pasaría si Gustavo Petro llegaba a la presidencia de Colombia. «Dijimos que iba a restablecer relaciones con Maduro y por supuesto, le iba a devolver el control administrativo de Monómeros».

«Monómeros le pertenece al Estado venezolano y por supuesto, hay en la oposición pesar y vergüenza por lo ocurrido. El G4, en lugar de demostrar en el plano de los hechos que podíamos hacer una gestión distinta, lo que hizo fue encubrir esa junta directiva malhechora encabezada por Guillermo Rodríguez Laprea. Desde la Fracción 16 de julio hicimos las advertencias necesarias, propusimos un plan de relanzamiento y saneamiento de Monómeros con puntuales preposiciones. Lo primero era restructurar la junta directiva y cambiarla. Y denunciamos con pruebas lo que estaba pasando», sentenció.

El pasado jueves, el ministro de Petróleo de Maduro, Tareck El Aissami, anunció que emitirán 23 órdenes de captura contra quienes estuvieron al frente de Monómeros entre 2019 y 2022, por «usurpación de funciones, concierto para delinquir y legitimación de capitales».

Al respecto, Pirela afirmó que esto no debe convertirse en un pase de factura y rechazó que chavismo culpe a Guaidó, Leopoldo López e Iván Duque de lo que pasó en Monómeros.

«Los delitos penales son personalismos, no son corporativos. Los responsables de las decisiones que se hayan tomado en la directiva son los miembros, no quién los puso en esos cargos. Quién los pone tiene una responsabilidad política, pero no una responsabilidad penal ni administrativa. El cuentadante es Guillermo Rodríguez Laprea y los demás de la directiva que aprobaron sus decisiones», estimó.

«Ahora, si ellos cometieron un conjunto de irregularidades y corruptelas es natural que le dicten medidas. Hablo de que la investigación no debe ser sesgada porque están metiendo a dirigentes políticos y a Iván Duque que no tienen responsabilidades directas sobre la empresa y en consecuencia, no son responsables directos».

La semana pasada, la Superintendencia de Sociedades decidió confirmar los actos administrativos con los cuales se ratificó el equipo nombrado por Maduro, acabando con el conflicto generado por la existencia de otra junta nombrada por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que era el reconocido por Colombia en la administración de Iván Duque.

El acto administrativo expedido por la Superintendencia fue comunicado a Guillermo Rodríguez Laprea, quien funge como el demandante y venía llevando las riendas de Monómeros, al ocupar el cargo de gerente general desde hacía tres años.

ND intentó comunicarse con Guillermo Rodríguez Laprea sin éxito.