Horóscopo del 27 de septiembre 2022 de Mhoni Vidente

El Horóscopo de este martes 27 de septiembre de 2022. Conoce todo lo que te deparan los astros en salud, dinero y amor de la mano de Mhoni Vidente.

Tabla de contenidos ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

ACUARIO

PISCIS

ARIES

No todo lo que brilla es oro, te darás cuenta de ello este martes cuando una persona en la que habías depositado grandes ilusiones y esperanzas, te haga una mala pasada, trata de mantener la calma y recuerda que no hay mal que por bien no venga, esta persona había cumplido un ciclo en tu vida y esta fue la forma que encontró el destino de mostrarte que no era para ti, trata de salir con tus amigos y no pensar tanto en estos problemas que confunden mucho a tu signo.

TAURO

Este martes Mhoni Vidente dice que te vistas con colores vivos, es otoño y el mundo está por cambiar, trata de atraer toda la buena energía iluminando la vida de las personas que te rodean, saben que el éxito está por llegar a tu vida y toda la buena vibra que emanan se quedará contigo, recuerda que no siempre es bueno contar nuestros planes pero, es difícil mantener un secreto, trata de platicar las cosas a grandes rasgos y sin detalles para que nadie te sale en el camino.

GÉMINIS

De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente para este cierre de mes comenzarán a llegar las ofertas de trabajo por las que tanto esperaste, recuerda que siempre debes de mantenerte presentable, el éxito está en tus manos pero no debes de desperdiciar el tiempo con amores tóxicos o vicios pues, podrías terminar en una relación autodestructiva que en lugar de impulsarte hacía adelante, te provoque un estancamiento del que saldrás pero, habrá que invertidle mucho tiempo y este es nuestro activo más valioso, reflexiona y muévete de dónde estás, no eres un árbol.

CÁNCER

La vida tiene momentos en los que suele ser difícil encontrar el camino, si te encuentras en esta situación hoy martes, trata de salir a caminar a un bosque o a un lugar donde haya mucha vegetación, reconectar con la naturaleza es primordial para recobrar energías, por lo que tendrás que tocar el pasto o la tierra con las plantas de tus pies para que la energía de nuestro planeta llegue a ti y renueve los sueños e ilusiones que se quedaron cortos este año, recuerda que siempre hay un mañana por el cual luchar y sonreír.

LEO

Si no eres capaz de soltar tu pasado no tendrás las manos libres para recibir tu futuro, el tiempo no vuelve, lo que pasó ya está hecho y es momento de poner tu mente en otra cosa, vuelve al ejercicio y aléjate de los vicios, esta semana es fundamental para que logres tu cometido y no tengas que estar tronándote los dedos al final del año por no cumplir con la meta, primero lo que deja y después lo que te quita tiempo, no estas en época de vacas gordas y ahora es cuando hay que trabajar al doble para conseguir mantener tu estilo de vida que tanto te gusta.

VIRGO

Según los horóscopos de Mhoni Vidente para este martes, deberas renovar tu energía para pasar los exámenes, trata de conseguir un baño de flores, lo venden en cualquier mercado o tianguis de tu localidad, deberás poner en agua caliente este ramo y una vez que soltó todo su poder tendrás que tomar un baño para limpiar tu aura y alejar a los parásitos energéticos que se adhirieron a ti en los momentos que te encontrabas triste o con personas que solo robaban tu energía, una vez que completes este ritual notarás como tu mente se aclara y podrás con todos los desafíos de la vida.

LIBRA

Cuando empiezas algo te cuesta mucho trabajo terminarlo, esta situación podría escalar a nuevos niveles si no pones de tu parte para que las cosas mejore, empieza poco a poco, cuando te despiertes tiende tu cama, cuando te bañes lleva la ropa sucia a donde corresponde, cuando comas termina y saca tu plato, pequeñas acciones que a la postre se convierten en grandes hábitos que te permitirán ser una mejor persona y desarrollar todas tus capacidades espirituales para llegar al siguiente nivel de la vida antes de que acabe el año.

ESCORPIO

Este martes los horóscopos señalan que podrías resentir los efectos de Mercurio retrógrado, mismos que podrían causar que no todo salga como quieres durante este día, por lo que deberás permanecer en calma, trata de no sobre analizar las cosas y fluye con la vida, todo tendrá recompensa pero, para saber que cosas valen la pena, primero debemos saber que es lo que no queremos en nuestra vida

SAGITARIO

Durante los últimos días te has sentido con poca energía, no pasa nada, la vida está llena de estos momentos y por ello vale la pena siempre dar una buena sonrisa a los que nos quieren. Hoy tendrás que hablar con tu pareja sobre limitaciones y sobre renuncias. Sobre todas esas cosas que, por ahora y por razones económicas, no podrás llevar a cabo. No deben desesperarse, pues esta es la manera en que el Destino los pone a prueba. Es que esperan y por lo que trabajan, llegará si siguen en la misma senda.

CAPRICORNIO

Te piden que te retires de un proyecto, y sabes que se trata de una situación injusta, que no se valora tu participación y tus méritos en el mismo. Y tienes toda la razón, pero debes ver más allá del momento presente. Y lo que conviene de aquí en más es que te atengas a la disciplina, y aceptes las órdenes. La salud emocional es parte esencial de tu bienestar. La olvidas a menudo. Como hoy, que insistes en gastar tu tiempo en las redes sociales, intentando agradar a gente que no conocer y no te valora.

ACUARIO

Acalla a las sirenas que te llaman al naufragio. Solo tú comprendes la esencia de tu negocio, su manera de operar y sus necesidades. Hoy te vas a encontrar rodeado de personas que creen saberlo todo, y que te van a llenar de consejos y soluciones. No les lleves el apunte en nada. Evita los riesgos relacionados con el tacto. Cuida lo que tocas y evita las sustancias abrasivas. Es mejor que use guantes en el trabajo, para disminuir problemas.

PISCIS

De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente, el amor te da la oportunidad de ver al mundo desde una nueva perspectiva. Y es que, al fundirte con otra persona, necesariamente terminar por conocer la mirada que tiene sobre el mundo de una manera intensa. Y toma de esa mirada lo que es valioso para ti, de la misma manera que ella los toma de ti. El amor es un aprendizaje y debes aprovecharlo.