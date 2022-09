Lo que le hizo Norkys Batista a su marido por estar metido en la computadora te dejará atónito (Video)

La actriz venezolana Norkys Batista se puso brava con su esposo Alexis Goncalves y lo publicó en las redes sociales.

Recientemente la artista criolla compartió un video en su cuenta de Instagram donde compartió que su esposo últimamente está adicto a las apuestas y no le hace caso, revelando «Es que estoy cansada, harta estoy, ese hombre se mete de miércoles a domingo en la computadora y no la suelta, como un mojón está ahí está echado en la cama con la computadora. Como hago, no pasa nada desde el miércoles, o sea nanainanai».

Seguidamente, bromeando con que su marido no le hace su respectivo cariñito en el video la actriz se las ingenio para llamar su atención y se compró un traje muy al estilo playboy y se fue hasta donde su marido con la retaguardia afuera con la ropa interior diminuta y le comentó «¿Que no te gusta?», a lo que este le respondió «Bueno de repente ahora que se acerca Halloween sí».

Por último, usuarios no pudieron evitar reírse con las ocurrencias de la pareja y le dijeron a Norkys «Métele rompe colchón a ese hombre», «desconecta la brekera, déjalo sin electricidad», «Déjalo sin Wifi», «Mejor quitale la computadora y se la partes en la cabeza», «Se peló ese bonche»,» Buscate un sustituto».

