Nueva Esparta | El pescado sigue siendo la proteína más buscada por su valor en el mercado

Para los margariteños y visitantes el pescado sigue siendo la proteína más económica. Sostienen que aunque los precios han aumentado por el incremento del dólar, es la primera opción en la que piensan al momento de hacer una compra y llevar alimentos al hogar.

Raiza Vásquez, margariteña, manifestó que “la vida está cara y uno tiene que buscar lo más económico para comer y resolver en casa. El pescado ha ido subiendo de precio a medida que el dólar se dispara, pero sin embargo, sigue siendo lo más barato, yo acabo de comprar dos kilos de pescado y salió más barato que comprar un pollo”.

En el Mercado Municipal de Punda en el municipio Mariño se puede conseguir el kilo de raya a 1$, bagre 1.5$, carite 3.5$, pargo 4$, palometa 3$, surtidos de mariscos en 2,5$, así como otra gran variedad de especies marinas.

Gerardo Millán, visitante, comentó que no hay mejor proteína que el pescado, “yo vine a la isla a pasar unos días en familia y por supuesto que cuando uno sale a comprar lo más económico que hay en el mercado es el pescado, pero sin embargo, me he fijado que en esta oportunidad he conseguido que el pescado aquí está más caro que en tierra firme y no sé por qué”.

En otras zonas de la isla como Pampatar, municipio Maneiro, el pescado tiene otro costo. Con un dólar una persona puede comprar 1 kilo de viuda, cují, negrete, corocoro pequeño o cacharro. Consiguen carite a 5$, palometa 4$, medregal 3.5$, mero 9$, atún aleta amarilla puro lomo 9$, pulpo 7$ el kilo.

Algunos vendedores explicaron que aunque el margen de ganancia que perciben no es muy alto, siempre se está vendiendo pescado. Por otra parte, mencionaron que lo que sí ha disminuido es la cantidad de productos marinos que reciben por parte de los pescadores a quienes no les ha ido muy bien en la faena, durante los últimos meses.

Afirman que todo influye en la venta del pescado, mientras más pescado reciban mejores serán los precios. Detallan que el carite y la raya son las especies que más les están llegando.

El Sol de Margarita