Perú | Alertan que tramitadores pueden estafar a jubilados

Recomiendan acudir directamente a la ONP

El director general de la Oficina de Asesoría Jurídica, José Luis Díaz Callirgos, hizo un llamado a los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) para que al empezar sus trámites de jubilación acudan directamente a la ONP y eviten a los tramitadores, pues estos los pueden estafar, hizo José Díaz.

“Lo que les pido es que en lugar de que vayan a buscar a un tramitador para acudir a la ONP respecto a una situación que no llegan a comprender, vengan directamente porque aquí hay oficinas para asesorarlos y puedan acceder desde un inicio al trámite de su pensión”, recalcó.

Aclaró que tampoco es necesario que una persona que aportó durante años al SNP llegue a la ONP a presentar su solicitud de pensión acompañado por un abogado porque no tiene ningún litigio con la institución.

“Contamos con una unidad funcional de acompañamiento y otra que verifica las reclamaciones que puedan presentar y ayudarlos a solucionarlas”, aseguró.

De otro lado, Díaz aseguró que la ONP está siempre tratando de identificar los vacíos legales que se reconocen que existen, pero que han estado olvidados en el tiempo.

“Esto no es de ahora, ya están desde hace años, pero no se movió el tema, porque no hubo una política institucional de hacer una gestión de expedientes judiciales proasegurado”, recordó.