Perú | Crece el escándalo por candidato a La Molina de Podemos, Julio Martínez

Tras revelarse que registra sentencia por violencia familiar

Un escándalo político se ha generado tras revelarse que el candidato de Podemos Perú a la Municipalidad de La Molina, Julio Martínez García, registra una sentencia por violencia familiar que incluye una orden de alejamiento.

En redes sociales, vecinos de dicho distrito se mostraron sorprendidos por la información y consideraron que todas las autoridades deben tener una hoja de vida impecable.

Cabe indicar que la información referida a la sentencia por violencia familiar fue consignada por el mismo candidato ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), de acuerdo con la plataforma electoral online de dicho organismo electoral (https://plataformaelectoral.jne.gob.pe/bandeja/filtros).

Cabe indicar que en el punto VI de su declaración jurada vinculada a la “Relación de sentencias que declaren fundadas las demandas interpuestas contra los candidatos por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes”, se le exige señalar si tiene información que declarar, a lo que Martínez García responde que “sí”.

Indica que registra una sentencia y que la “materia de la demanda es violencia familiar”.

El N° de expediente es 7306-2014 y el órgano judicial es el Sétimo Juzgado de Familia de Lima. El fallo “estableció medidas preventivas (alejamiento)”.

En el ítem referido a información complementaria, el candidato Julio Martínez señaló “que el proceso se originó por un pariente de tercer grado que demandó sin motivos a varios familiares. El familiar tiene un récord de denuncias en su contra. El proceso penal quedó archivado”.

FUEGO CRUZADO

Hace unos días durante una entrevista en Exitosa, Martínez García criticó al consultor y también candidato a la comuna de La Molina por Renovación Popular, Diego Uceda, atribuyéndole haber sido comisionista del proyecto del túnel que une Miraflores – La Molina.

Uceda llamó al medio y al aire le respondió: “Yo he sido gestor del proyecto del túnel que une Miraflores – La Molina. No soy comisionista, yo gestiono proyectos, como lo hice para Southern”.

“Eso es fruto de una ignorancia supina de un exgerente municipal que no pudo comprar ni una ambulancia para el distrito, ni pudo ejecutar el presupuesto de la Municipalidad. Gestionar es conseguir que un proyecto se lleve a cabo, que se apruebe. Este personaje que creo que ha estado fuera del país y vive en la luna de Paita no sabe. No pudo ni siquiera ejecutar un proyecto cuando fue gerente de la Municipalidad. Yo le voy a pedir que se retracte de sus palabras a este ignorante supino porque si no mañana lo voy a denunciar por difamación porque justamente estas son las cosas que ensucian la política”, señaló.

CUESTIONAMIENTO

Se debe precisar que Martínez García es seriamente cuestionado por sus contendores, quienes consideran que su gestión como gerente municipal de La Molina, cargo que desempeñó hasta hace unos meses, fue deficiente.

Ello porque durante los años que desempeñó dicho cargo, la ejecución del presupuesto asignado a dicho municipio fue limitada. Sus detractores afirman que eso es una muestra de ineficiencia.

Durante un debate, el candidato de Somos Perú a La Molina, Nadder Loyola, señaló: “hemos tenido alcaldes y gestiones de gerentes municipales que no han ejecutado el 100% del presupuesto”.

“En los tres primeros años de la actual gestion en La Molina, en la que ha sido gerente municipal (Julio Martínez), el primer año del 2019 se han perdido 80 millones de soles, en el 2020 se han perdido 70 millones de soles, en el 2021 -que fue la época hasta la que estuvo como gerente municipal- se dejaron de usar 89 millones de soles”, aseveró.

“¿Qué pasó debido a toda esta pérdida? Se dejaron de hacer obras. Todo por falta de ejecución del presupuesto. Y el presupuesto actual de este año ha sido de apertura de 166 millones de soles con una modificatoria de 168 millones de soles”, añadió.