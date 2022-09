▷ #Bolívar | Trabajadores desestiman transparencia de diálogo social y exigen restitución de derechos #27Sep

Jubilados, pensionados y trabajadores activos de las empresas básicas de Guayana reclaman cumplimiento de los derechos laborales y libertad sindical ante la presencia de representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Caracas.

Desde las afueras de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), en Puerto Ordaz, Alejandro Álvarez, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Siderúrgica Nacional (Sidernac) y coordinador general de Únete en el estado Bolívar, alertó que hay un sector de la OIT complaciente con la administración de Nicolas Maduro que pone en riesgo la veracidad del dialogo social iniciado este 26 de septiembre.

“El diálogo que inicio ayer no es verdadero, de las sietes centrales sindicales que existen en el país, tres fueron excluidas simplemente por llevar la voz de los trabajadores, por llevar la verdad, por exigir la liberación de los presos”, dijo.

El inicio del diálogo social en Caracas que cuenta con la participación de la OIT, Ejecutivo Nacional, centrales de trabajadores y la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras), coincidió con la audiencia donde fueron privados de libertad seis sindicalistas, entre ellos, Emilio Negrín, presidente de la Federación de Trabajadores Judiciales de Venezuela.

“Negrín fue parte de la mesa de dialogo social que se dio en abril y ahora es acusado de terrorismo. El llamado a la OIT para que hagan valer sus estatutos, los convenios internacionales”, demandó Álvarez.

El dirigente sindical recalcó que para que exista un verdadero dialogo se debe restituir el estado de derecho. “No puede haber dialogo si no hay liberación de presos políticos, si no se reconocen las convenciones colectivas y no se respeta la libertad sindical”, manifestó.

Muestras de avances

Por su parte, Hugo Medina, presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol), hizo un llamado a la OIT, a Fedecámaras, a las centrales de trabajadore y al Ejecutivo Nacional para que den una muestra de que la mesa de conciliación tiene un buen sentido.

“Exigimos que de manera inmediata sean restituidos todos los contratos colectivos para los trabajadores venezolanos, incluyendo a los jubilados y pensionados”, expresó. Para Medina, si no se reconoce esta norma de rango constitucional, entonces es inexplicable que se sigan dando reuniones estériles.

El vocero por los jubilados y pensionados, rechazó que se esté negociando con un patrono que tiene secuestrado a más de 200 sindicalistas sin dar muestras de entendimiento.

“A las 4 centrales les digo que deben hace valer los derechos de los trabajadores, no firmen nada que comprometa el poco patrimonio que nos queda”, destacó. De acuerdo con Medina, permanecerán en la calle hasta logra que el patrono entienda que debe respetar los contratos colectivos.

Incumplimiento de pago educativo

César Soto, trabajador de Sidor, fue uno de los acompañantes de la actividad de protesta convocada por Fedajupebol. En sus declaraciones argumentó que los trabajadores han sido golpeados por la inclemencia de las políticas gubernamentales.

“Hay fuertes rumores de la poca transparencia de esos diálogos, aquí no solo luchamos por el tema salarial, hay violaciones de los derechos humanos donde no se cumpla con la atención médica, se mueren los trabajadores”, condenó.

Aunado a ello, agregó que el último atentado contra los trabajadores es el desconocimiento del pago que corresponde para cumplir con la educación de sus hijos.

“Nos están quitando la cláusula educativa también. Llegará el momento que cualquier convocatoria, usted como responsable de su familia no puede quedarse en su casa, deben mantenerse en la calle, es la única manera de doblegar al patrono”, aseguró. Para Soto los presidentes de las empresas básicas de Guayana y el presidente de la CVG son criminales de los derechos de los trabajadores.

Asimismo, Ramón Bejarano, coordinador de Asociaciones Ciudadanas, manifiesto su apoyo a los trabajadores y empleados de CVG Matriz “quienes están siendo maltratados con un salario pírrico”. En ese sentido, instó a los trabajadores de todos los sectores laborales a mantenerse en la calle para el rescate de sus derechos contractuales.

